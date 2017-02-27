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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:26
asti написав: konstantin kirovograd написав:Успіх
забудте слово онлайн надолго-НБУ не даст разрешение,все начнут переводить гривну в доллар. Только валютчики.Только олдскул
Если банки поставят реальный курс на продажу то не факт что по 34 у них будут грести тот доллар. Основная маса уже давно в нём
То, что в "серых" обменках (которые точно так же торгуют с приноса) зелень есть, а иногда и "синий" появляется -- говорит о том, что некоторые из этих "всех" -- и "на хлебушек" иногда сдают. А то, что обменки продолжают бакс скупать -- говорит о том, что "в нём" далеко не основная масса...
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Додано: Нед 08 тра, 2022 09:28
Запорожье
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Додано: Нед 08 тра, 2022 09:51
_hunter написав: asti написав: konstantin kirovograd написав:Успіх
забудте слово онлайн надолго-НБУ не даст разрешение,все начнут переводить гривну в доллар. Только валютчики.Только олдскул
Если банки поставят реальный курс на продажу то не факт что по 34 у них будут грести тот доллар. Основная маса уже давно в нём
То, что в "серых" обменках (которые точно так же торгуют с приноса) зелень есть, а иногда и "синий" появляется -- говорит о том, что некоторые из этих "всех" -- и "на хлебушек" иногда сдают. А то, что обменки продолжают бакс скупать -- говорит о том, что "в нём" далеко не основная масса...
Что значит в нем? А у кого тогда гривна?
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Вело
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Додано: Нед 08 тра, 2022 10:13
Вело написав:
А у кого тогда гривна?
В ЗСУ
п.с.
Думаю, що після нашої перемоги, по завершенні війни... курс долара буде точно інший!
Але який - не знає ніхто
Може бути як і під 30(навряд чи, але може), так і під 40(або і більше)
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