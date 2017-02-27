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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:26
asti написав: konstantin kirovograd написав:Успіх
забудте слово онлайн надолго-НБУ не даст разрешение,все начнут переводить гривну в доллар. Только валютчики.Только олдскул
Если банки поставят реальный курс на продажу то не факт что по 34 у них будут грести тот доллар. Основная маса уже давно в нём
То, что в "серых" обменках (которые точно так же торгуют с приноса) зелень есть, а иногда и "синий" появляется -- говорит о том, что некоторые из этих "всех" -- и "на хлебушек" иногда сдают. А то, что обменки продолжают бакс скупать -- говорит о том, что "в нём" далеко не основная масса...
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Додано: Нед 08 тра, 2022 09:28
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Додано: Нед 08 тра, 2022 09:51
_hunter написав: asti написав: konstantin kirovograd написав:Успіх
забудте слово онлайн надолго-НБУ не даст разрешение,все начнут переводить гривну в доллар. Только валютчики.Только олдскул
Если банки поставят реальный курс на продажу то не факт что по 34 у них будут грести тот доллар. Основная маса уже давно в нём
То, что в "серых" обменках (которые точно так же торгуют с приноса) зелень есть, а иногда и "синий" появляется -- говорит о том, что некоторые из этих "всех" -- и "на хлебушек" иногда сдают. А то, что обменки продолжают бакс скупать -- говорит о том, что "в нём" далеко не основная масса...
Что значит в нем? А у кого тогда гривна?
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Вело
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Додано: Нед 08 тра, 2022 10:13
Вело написав:
А у кого тогда гривна?
В ЗСУ
п.с.
Думаю, що після нашої перемоги, по завершенні війни... курс долара буде точно інший!
Але який - не знає ніхто
Може бути як і під 30(навряд чи, але може), так і під 40(або і більше)
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Додано: Нед 08 тра, 2022 12:02
Вело написав: _hunter написав: asti написав:
Если банки поставят реальный курс на продажу то не факт что по 34 у них будут грести тот доллар. Основная маса уже давно в нём
То, что в "серых" обменках (которые точно так же торгуют с приноса) зелень есть, а иногда и "синий" появляется -- говорит о том, что некоторые из этих "всех" -- и "на хлебушек" иногда сдают. А то, что обменки продолжают бакс скупать -- говорит о том, что "в нём" далеко не основная масса...
Что значит в нем? А у кого тогда гривна?
Про "в нём" у asti
спрашивайте, но, вроде очевидно...
Гривна тогда у тех, кто продолжает работать.
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_hunter
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Додано: Нед 08 тра, 2022 12:58
_hunter написав: Вело написав: asti написав:
Если банки поставят реальный курс на продажу то не факт что по 34 у них будут грести тот доллар. Основная маса уже давно в нём
Что значит в нем? А у кого тогда гривна?
Про "в нём" у asti
спрашивайте, но, вроде очевидно...
Гривна тогда у тех, кто продолжает работать.
А что asti...?,
У меня осталась ещё гривна, но покупать бакс по 34 я не спешу - если ситуация изменится в лучшую сторону - на таких курсАх
можно прилично влететь//)
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asti
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Додано: Нед 08 тра, 2022 13:04
asti написав:
У меня осталась ещё гривна, но покупать бакс по 34 я не спешу - если ситуация изменится в лучшую сторону
- на таких курсАх
можно прилично влететь//)
Ну давайте так - якимось чудом)) мій прогноз збудеться і вже наступного місяця буде наша перемога/закінчення війни!
Який буде курс і чому саме такий?
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Додано: Нед 08 тра, 2022 13:35
Успіх написав: asti написав:
У меня осталась ещё гривна, но покупать бакс по 34 я не спешу - если ситуация изменится в лучшую сторону
- на таких курсАх
можно прилично влететь//)
Ну давайте так - якимось чудом)) мій прогноз збудеться і вже наступного місяця буде наша перемога/закінчення війни!
Який буде курс і чому саме такий?
Вы вроде к концу мая рпнее обещали.
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Investor_K
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Додано: Нед 08 тра, 2022 13:45
Investor_K написав:
Вы вроде к концу мая рпнее обещали
В оригіналі мій прогноз звучав приблизно так - "Бачу 10-22 число і місяць травень-червень 2022р. закінчення війни/нашу перемогу!"
А, побувавши на передку - я тепер просто викреслюю з прогнозу місяць травень
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Додано: Нед 08 тра, 2022 13:46
Успіх написав: asti написав:
У меня осталась ещё гривна, но покупать бакс по 34 я не спешу - если ситуация изменится в лучшую сторону
- на таких курсАх
можно прилично влететь//)
Ну давайте так - якимось чудом)) мій прогноз збудеться і вже наступного місяця буде наша перемога/закінчення війни!
Який буде курс і чому саме такий?
Я не думаю що війна так швидко закінчиться, тим більше якщо завтра Путін таки оголосить вже повноцінну війну з загальною мобілізацією та іншими "ніштяками", тому скоріш за все конфлікт буде затяжним і чим далі до осені, а тим більше до зими тим складнішою буде ситуація, що безумовно буде відображатися і на курсу гривні. Вже зараз ми спостерігаємо, що валютні резерви НБУ поволі зменшуються і це при тому що легальний валютний ринок фактично не працює, а кількість емітованої гривні натомість зростає//) Висновки робіть самі...
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asti
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