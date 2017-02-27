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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 тра, 2022 13:57
Успіх написав: Investor_K написав:
Вы вроде к концу мая рпнее обещали
В оригіналі мій прогноз звучав приблизно так - "Бачу 10-22 число і місяць травень-червень 2022р. закінчення війни/нашу перемогу!"
А, побувавши на передку - я тепер просто викреслюю з прогнозу місяць травень
во-во. надо всех прогнозистов на передок - и думаю, все станут намного осторожней с прогнозами. категоричности поубавится
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Додано: Нед 08 тра, 2022 14:11
asti написав: Успіх написав: asti написав:
У меня осталась ещё гривна, но покупать бакс по 34 я не спешу - если ситуация изменится в лучшую сторону
- на таких курсАх
можно прилично влететь//)
Ну давайте так - якимось чудом)) мій прогноз збудеться і вже наступного місяця буде наша перемога/закінчення війни!
Який буде курс і чому саме такий?
Я не думаю що війна так швидко закінчиться, тим більше якщо завтра Путін таки оголосить вже повноцінну війну з загальною мобілізацією та іншими "ніштяками", тому скоріш за все конфлікт буде затяжним і чим далі до осені
Уже идёт полноценная война, начиная с 24.02.2022
Вы вообще с Украины ?
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Додано: Нед 08 тра, 2022 14:48
asti написав: Успіх написав: asti написав:
У меня осталась ещё гривна, но покупать бакс по 34 я не спешу
- если ситуация изменится в лучшую сторону - на таких курсАх
можно прилично влететь//)
Ну давайте так - якимось чудом)) мій прогноз збудеться і вже наступного місяця буде наша перемога/закінчення війни!
Який буде курс і чому саме такий?
Я не думаю що війна так швидко закінчиться, тим більше якщо завтра Путін таки оголосить вже повноцінну війну з загальною мобілізацією та іншими "ніштяками", тому скоріш за все конфлікт буде затяжним і чим далі до осені, а тим більше до зими тим складнішою буде ситуація, що безумовно буде відображатися і на курсу гривні. Вже зараз ми спостерігаємо, що валютні резерви НБУ поволі зменшуються і це при тому що легальний валютний ринок фактично не працює, а кількість емітованої гривні натомість зростає//) Висновки робіть самі
...
От я вгорі виділив Ваші слова і внизу....
Тобто, ви будете сидіти в гривні, наприклад, рік - а тоді купите долар пА30 або ще дешевше?(раз думаєте, що війна буде затяжною)
Ви мене заплутали
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Додано: Нед 08 тра, 2022 14:51
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