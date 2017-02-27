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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9461946294639464
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:48

  asti написав:
  Успіх написав:
  asti написав:У меня осталась ещё гривна, но покупать бакс по 34 я не спешу - если ситуация изменится в лучшую сторону - на таких курсАх
можно прилично влететь//)
Ну давайте так - якимось чудом)) мій прогноз збудеться і вже наступного місяця буде наша перемога/закінчення війни!
Який буде курс і чому саме такий?
Я не думаю що війна так швидко закінчиться, тим більше якщо завтра Путін таки оголосить вже повноцінну війну з загальною мобілізацією та іншими "ніштяками", тому скоріш за все конфлікт буде затяжним і чим далі до осені, а тим більше до зими тим складнішою буде ситуація, що безумовно буде відображатися і на курсу гривні. Вже зараз ми спостерігаємо, що валютні резерви НБУ поволі зменшуються і це при тому що легальний валютний ринок фактично не працює, а кількість емітованої гривні натомість зростає//) Висновки робіть самі...

От я вгорі виділив Ваші слова і внизу....
Тобто, ви будете сидіти в гривні, наприклад, рік - а тоді купите долар пА30 або ще дешевше?(раз думаєте, що війна буде затяжною)
Ви мене заплутали :D
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:51

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 16:03

Справа в тому що в гривні у мене лишилося десь біля 10% коштів, все інше - доляр та євро, тому мені можна не поспішати - навіть якщо курс піде на 40 це мені вже погоди не зробить.//)
asti
 
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 18:37

  evaw_tarsh написав:
  greenozon написав:а блог обов'язково на москальській вести?
позорище якесь
:!:

Называть киевский язык, москальськім - вот ведь, действительно позорище необразованное.

ТовариЩь, поясніть нам, недолугим, що таке "киевский язык" :roll:
ТИХИЙ
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  vitaliian написав:Зображення

какой индекс доллара смотрим?
луково-морковный или пшонно-сальный?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 18:54

Станом на 01.05.2022 міжнародні резерви України становили 26 944,9 млн дол. США. За підсумками квітня вони скоротилися на 4%...
:arrow: https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... mi-kvitnya
Детально про міжнародні резерви України (оновлено станом на 01.05.2022)
:arrow: https://bank.gov.ua/ua/markets/internat ... es-allinfo
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:а блог обов'язково на москальській вести?
позорище якесь


Беріть приклад з Реброва!
"Зараз я говорю українською мовою. Кожен український громадянин має розуміння зараз, наскільки важлива українська мова. Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни-агресорки", - сказав Ребров, який зараз тренує "Аль-Айн" з ОАЕ.

47-річний Сергій Ребров народився у Горлівці на Донеччині та є вихованцем "Шахтаря".
https://espreso.tv/ekstrener-dinamo-reb ... insku-movu
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 19:38

Гарна правда))

https://youtube.com/shorts/ABAJ6zGcE0E?feature=share
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За крок до перевороту думок©

https://youtube.com/shorts/Cu9Ef5sbVSE?feature=share
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