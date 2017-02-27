asti написав:У меня осталась ещё гривна, но покупать бакс по 34 я не спешу - если ситуация изменится в лучшую сторону - на таких курсАх можно прилично влететь//)
Ну давайте так - якимось чудом)) мій прогноз збудеться і вже наступного місяця буде наша перемога/закінчення війни! Який буде курс і чому саме такий?
Я не думаю що війна так швидко закінчиться, тим більше якщо завтра Путін таки оголосить вже повноцінну війну з загальною мобілізацією та іншими "ніштяками", тому скоріш за все конфлікт буде затяжним і чим далі до осені, а тим більше до зими тим складнішою буде ситуація, що безумовно буде відображатися і на курсу гривні. Вже зараз ми спостерігаємо, що валютні резерви НБУ поволі зменшуються і це при тому що легальний валютний ринок фактично не працює, а кількість емітованої гривні натомість зростає//) Висновки робіть самі...
От я вгорі виділив Ваші слова і внизу.... Тобто, ви будете сидіти в гривні, наприклад, рік - а тоді купите долар пА30 або ще дешевше?(раз думаєте, що війна буде затяжною) Ви мене заплутали
greenozon написав:а блог обов'язково на москальській вести? позорище якесь
Беріть приклад з Реброва! "Зараз я говорю українською мовою. Кожен український громадянин має розуміння зараз, наскільки важлива українська мова. Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни-агресорки", - сказав Ребров, який зараз тренує "Аль-Айн" з ОАЕ.