Колись була реклама сира Хохланд,там була дуже слушна фраза,"це синок мабудь якась фантастика",звідкіля такі ціни,якщо брати місто Київ?Спокійно можете множити на 1.5,та ще не вечір,я вже не кажу про огірки,томати ,і далі,далі....
Успіх написав:https://youtube.com/shorts/Cu9Ef5sbVSE?feature=share
Здравствуйте. Читаю Вас на досуге . Предсказания , так сказать,……плоды поражённого мозга. Особо мне понравилось , побывал на передке . Вы туда сами ходите или выходите ? Или вас потрепало и вас вывели на ротацию ? ? Пля ,,,,, вы хоть ……короче, не пишите чепуху. Сроки войны тоже понравились . На днях беседовал с двумя капелланами , тоже браво рассказывали . Потом принимал их же, с землей в карманах в перемешку с патронами , забавное зрелище , знаете ли , для любителей чёрного юмора . Что вижу Я . Бьются наши ребята как звери ! Много молодых увы не подготовленных . Но желание и злость неимоверные ! Я желаю Всем Здоровья и Победы над врагом ! ТИХИЙ, рад вас читать, давно небыли .