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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9462946394649465
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 20:39

  vitaliian написав:Зображення

Колись була реклама сира Хохланд,там була дуже слушна фраза,"це синок мабудь якась фантастика",звідкіля такі ціни,якщо брати місто Київ?Спокійно можете множити на 1.5,та ще не вечір,я вже не кажу про огірки,томати
,і далі,далі....
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 03:12

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/Cu9Ef5sbVSE?feature=share

Здравствуйте. Читаю Вас на досуге . Предсказания , так сказать,……плоды поражённого мозга. Особо мне понравилось , побывал на передке . Вы туда сами ходите или выходите ? Или вас потрепало и вас вывели на ротацию ? ? Пля ,,,,, вы хоть ……короче, не пишите чепуху. Сроки войны тоже понравились . На днях беседовал с двумя капелланами , тоже браво рассказывали . Потом принимал их же, с землей в карманах в перемешку с патронами , забавное зрелище , знаете ли , для любителей чёрного юмора . Что вижу Я . Бьются наши ребята как звери ! Много молодых увы не подготовленных . Но желание и злость неимоверные ! Я желаю Всем Здоровья и Победы над врагом ! ТИХИЙ, рад вас читать, давно небыли .
холява
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