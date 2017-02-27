Колись була реклама сира Хохланд,там була дуже слушна фраза,"це синок мабудь якась фантастика",звідкіля такі ціни,якщо брати місто Київ?Спокійно можете множити на 1.5,та ще не вечір,я вже не кажу про огірки,томати
,і далі,далі....
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Додано: Нед 08 тра, 2022 20:39
Додано: Пон 09 тра, 2022 03:12
Здравствуйте. Читаю Вас на досуге . Предсказания , так сказать,……плоды поражённого мозга. Особо мне понравилось , побывал на передке . Вы туда сами ходите или выходите ? Или вас потрепало и вас вывели на ротацию ? ? Пля ,,,,, вы хоть ……короче, не пишите чепуху. Сроки войны тоже понравились . На днях беседовал с двумя капелланами , тоже браво рассказывали . Потом принимал их же, с землей в карманах в перемешку с патронами , забавное зрелище , знаете ли , для любителей чёрного юмора . Что вижу Я . Бьются наши ребята как звери ! Много молодых увы не подготовленных . Но желание и злость неимоверные ! Я желаю Всем Здоровья и Победы над врагом ! ТИХИЙ, рад вас читать, давно небыли .
Додано: Пон 09 тра, 2022 07:52
ДумайТЕ!©
Здоров.
І чому то не можу я повангувати?
Чому зразу діагноз ставите?
Ну а тут зразу хочеться вас послати по напрямку руського корабля))
Що значить "сам ходжу/виходжу"?
Нас возять на 7-10днів туди - одну групу хлопців, тоді їх забирають в тил, щоб відпочили/помились, а на їхнє місце їде інша група хлопців!
Що не зрозуміло?
Так - може в нас і не самісінький передок, так як перед нами стоїть піхота, АЛЕ! Але ми стоїмо(періодично змінюємо місце дислокації) за 6-7-8км від лінії фронту!!!
І до нас, навіть, можуть долітати міни з мінометів їхньої піхоти(так як вони мобільні і можуть наблизитись - відстрілятися і знову втекти), не кажучи вже про обстріл нас їхньою артою!
Цього разу одного нашого контузило, коли перебігав з броні у наше укриття.
А ще - міна застрягла, нерозірвавшись, в землі у 15-20м він нашого укриття (ми вже змінили це місце)
То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони???!
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