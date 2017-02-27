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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9462946394649465
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 20:39

  vitaliian написав:Зображення

Колись була реклама сира Хохланд,там була дуже слушна фраза,"це синок мабудь якась фантастика",звідкіля такі ціни,якщо брати місто Київ?Спокійно можете множити на 1.5,та ще не вечір,я вже не кажу про огірки,томати
,і далі,далі....
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

⚡️Про возврат НДС бизнесу:

🤷‍♂️От идеи НДС-облигаций за январь (была норма в 7311д) отказались.

💵 Деньги бизнесу будут возвращать.
🗓 График ожидается следующий:
- январь- сразу
- февраль-май в августе
- июнь и дальше в обычном порядке.

✊Регистрация накладных восстанавливается полностью.

👏В ближайшее время ожидается соответствующий законопроект от Главы Комитета и Минфина.
vitaliian
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