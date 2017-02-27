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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 тра, 2022 14:51
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Додано: Нед 08 тра, 2022 16:03
Справа в тому що в гривні у мене лишилося десь біля 10% коштів, все інше - доляр та євро, тому мені можна не поспішати - навіть якщо курс піде на 40 це мені вже погоди не зробить.//)
Додано: Нед 08 тра, 2022 18:44
Додано: Нед 08 тра, 2022 18:54
Станом на 01.05.2022 міжнародні резерви України становили 26 944,9 млн дол. США. За підсумками квітня вони скоротилися на 4%...
Детально про міжнародні резерви України (оновлено станом на 01.05.2022)
Додано: Нед 08 тра, 2022 19:38
Гарна правда))
Додано: Нед 08 тра, 2022 19:45
За крок до перевороту думок©
Додано: Нед 08 тра, 2022 20:39
Додано: Пон 09 тра, 2022 08:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 09 тра, 2022 11:29
Перекажете це Холяві, якщо він це пропустить ;)
Здоров.
І чому то не можу я повангувати?
Чому зразу діагноз ставите?
Ну а тут зразу хочеться вас послати по напрямку руського корабля))
Що значить "сам ходжу/виходжу"?
Нас возять на 7-10днів туди - одну групу хлопців, тоді їх забирають в тил, щоб відпочили/помились, а на їхнє місце їде інша група хлопців!
Що не зрозуміло?
Так - може в нас і не самісінький передок, так як перед нами стоїть піхота, АЛЕ! Але ми стоїмо(періодично змінюємо місце дислокації) за 6-7-8км від лінії фронту!!!
І до нас, навіть, можуть долітати міни з мінометів їхньої піхоти(так як вони мобільні і можуть наблизитись - відстрілятися і знову втекти), не кажучи вже про обстріл нас їхньою артою!
Цього разу одного нашого контузило, коли перебігав з броні у наше укриття.
А ще - міна застрягла, нерозірвавшись, в землі у 15-20м він нашого укриття (ми вже змінили це місце)
То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони???!
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