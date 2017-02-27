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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9462946394649465>
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:51

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 16:03

Справа в тому що в гривні у мене лишилося десь біля 10% коштів, все інше - доляр та євро, тому мені можна не поспішати - навіть якщо курс піде на 40 це мені вже погоди не зробить.//)
asti
 
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 18:44

  vitaliian написав:Зображення

какой индекс доллара смотрим?
луково-морковный или пшонно-сальный?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 18:54

Станом на 01.05.2022 міжнародні резерви України становили 26 944,9 млн дол. США. За підсумками квітня вони скоротилися на 4%...
:arrow: https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... mi-kvitnya
Детально про міжнародні резерви України (оновлено станом на 01.05.2022)
:arrow: https://bank.gov.ua/ua/markets/internat ... es-allinfo
ТИХИЙ
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Гарна правда))

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За крок до перевороту думок©

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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 20:39

  vitaliian написав:Зображення

Колись була реклама сира Хохланд,там була дуже слушна фраза,"це синок мабудь якась фантастика",звідкіля такі ціни,якщо брати місто Київ?Спокійно можете множити на 1.5,та ще не вечір,я вже не кажу про огірки,томати
,і далі,далі....
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

⚡️Про возврат НДС бизнесу:

🤷‍♂️От идеи НДС-облигаций за январь (была норма в 7311д) отказались.

💵 Деньги бизнесу будут возвращать.
🗓 График ожидается следующий:
- январь- сразу
- февраль-май в августе
- июнь и дальше в обычном порядке.

✊Регистрация накладных восстанавливается полностью.

👏В ближайшее время ожидается соответствующий законопроект от Главы Комитета и Минфина.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:29

Перекажете це Холяві, якщо він це пропустить ;)

  холява написав:Здравствуйте. Читаю Вас на досуге . Предсказания , так сказать,……плоды поражённого мозга

Здоров.
І чому то не можу я повангувати?
Чому зразу діагноз ставите?
  холява написав:Особо мне понравилось , побывал на передке . Вы туда сами ходите или выходите ? Или вас потрепало и вас вывели на ротацию ? ? Пля ,,,,, вы хоть ……короче, не пишите чепуху

Ну а тут зразу хочеться вас послати по напрямку руського корабля))
Що значить "сам ходжу/виходжу"?
Нас возять на 7-10днів туди - одну групу хлопців, тоді їх забирають в тил, щоб відпочили/помились, а на їхнє місце їде інша група хлопців!
Що не зрозуміло?
Так - може в нас і не самісінький передок, так як перед нами стоїть піхота, АЛЕ! Але ми стоїмо(періодично змінюємо місце дислокації) за 6-7-8км від лінії фронту!!!
І до нас, навіть, можуть долітати міни з мінометів їхньої піхоти(так як вони мобільні і можуть наблизитись - відстрілятися і знову втекти), не кажучи вже про обстріл нас їхньою артою!
Цього разу одного нашого контузило, коли перебігав з броні у наше укриття.
А ще - міна застрягла, нерозірвавшись, в землі у 15-20м він нашого укриття (ми вже змінили це місце)
То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони???!
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