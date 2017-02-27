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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9462946394649465
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:36

  vitaliian написав:Зображення



а де банани? пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці :lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони

Просто ти до війни бісив усіх))
Але зараз я вдячний, що ти виконуєш чоловічу роботу і радий, що живий.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці ранок 33.4/34, наразі трохи вниз 33/33.8.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:07

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:
  Успіх написав:То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони

Просто ти до війни бісив усіх))
Але зараз я вдячний, що ти виконуєш чоловічу роботу і радий, що живий.

Ну то для чого САМЕ ЗАРАЗ мене підйоПує Холява?

Реально, якось зовсім НЕ смішно, коли несеш снаряд(122мм) на плечі, а в другій руці - запал/гільза на відстань 200-250м... і ще тим часом чуєш в той момент "виходи/приходи"!
А принести треба не 1 снаряд і запал!
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:14

  greenozon написав:пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:21

  vitaliian написав:
  greenozon написав:пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
а зря, в бананах есть меланин, который купирует депрессию//)
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:26

  Успіх написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони

Просто ти до війни бісив усіх))
Але зараз я вдячний, що ти виконуєш чоловічу роботу і радий, що живий.

Ну то для чого САМЕ ЗАРАЗ мене підйоПує Холява?

Реально, якось зовсім НЕ смішно, коли несеш снаряд(122мм) на плечі, а в другій руці - запал/гільза на відстань 200-250м... і ще тим часом чуєш в той момент "виходи/приходи"!
А принести треба не 1 снаряд і запал!

не звертай уваги - это важный навык - тоже в себе вырабатываю
относись с иронией к таким выпадам ;)
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