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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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greenozon
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:37
Успіх написав:
То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони
Просто ти до війни бісив усіх))
Але зараз я вдячний, що ти виконуєш чоловічу роботу і радий, що живий.
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Hotab
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:58
Чернівці ранок 33.4/34, наразі трохи вниз 33/33.8.
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stryzhko
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:07
Hotab написав: Успіх написав:
То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони
Просто ти до війни бісив усіх))
Але зараз я вдячний, що ти виконуєш чоловічу роботу і радий, що живий.
Ну то для чого САМЕ ЗАРАЗ мене підйоПує Холява?
Реально, якось зовсім НЕ смішно, коли несеш снаряд(122мм) на плечі, а в другій руці - запал/гільза на відстань 200-250м... і ще тим часом чуєш в той момент "виходи/приходи"!
А принести треба не 1 снаряд і запал!
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Успіх
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:14
greenozon написав:
пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
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vitaliian
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:21
vitaliian написав: greenozon написав:
пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
а зря, в бананах есть меланин, который купирует депрессию//)
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asti
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:26
Успіх написав: Hotab написав: Успіх написав:
То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони
Просто ти до війни бісив усіх))
Але зараз я вдячний, що ти виконуєш чоловічу роботу і радий, що живий.
Ну то для чого САМЕ ЗАРАЗ мене підйоПує Холява?
Реально, якось зовсім НЕ смішно, коли несеш снаряд(122мм) на плечі, а в другій руці - запал/гільза на відстань 200-250м... і ще тим часом чуєш в той момент "виходи/приходи"!
А принести треба не 1 снаряд і запал!
не звертай уваги - это важный навык - тоже в себе вырабатываю
относись с иронией к таким выпадам
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Shaman
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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