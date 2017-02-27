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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9463946494659466>
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці ранок 33.4/34, наразі трохи вниз 33/33.8.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:14

  greenozon написав:пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:21

  vitaliian написав:
  greenozon написав:пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
а зря, в бананах есть меланин, который купирует депрессию//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:42

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу оказался достаточно скромным. При этом в среду произошел возврат значительно более крупной суммы. Ну и еще пара возвратов по мелочи.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 5.373 млрд. грн. (неделей ранее 3.959 млрд. грн.). Банки недостатка ликвидности не испытывают.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 15.944 млрд. грн. (неделей ранее 16.423 млрд. грн.)

НБУ облигации правительства не покупал. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 70 млрд. грн. из планируемых 400.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 21.317 млрд. грн, (неделей ранее 10.382 млрд. грн,). Сумма увеличивается уже несколько недель подряд. Слухи о неуемном печатании гривны все еще остаются сильно преувеличенными :)

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 227.058 млрд. грн. (неделей ранее 223.002 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 26.224 млрд. грн. (неделей ранее 8.699 млрд. грн.) Цифра в обычном диапазоне.

За неделю было обналичено 0.459 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 1.986 млрд. грн.) Очень скромно, серьезных движений не наблюдалось.

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
................доллар....евро
Купил – ....17.50........10.30
Продал – ..310.36.....269.65
Объем продажи немного упал, а покупка увеличилась. Возросла доля евро, что можно связать с закупкой топлива.

НБУ опубликовал данные о международных резервах.

За апрель резервы сократились на 4% или 1.2 млрд (с 28.1 до 26.9).
Известные нам расходы:
- интервенции - 2.201 млрд;
- обслуживание и погашение долга - 0.614 млрд;
- переоценка активов (доллар подорожал) - 0.15 млрд.
Поступления составили 1,887 млрд.
Общая сумма расходов получилась чуть меньше, чем сумма доходов и уменьшения резервов. По всей видимости были еще и расходы правительства, суммы на счетах которого учитываются в резервах.
Уменьшение резервов можно считать вполне приемлемым для военного времени, особенно учитывая, что в марте был рост резервов. Помогают нам хорошо, наш вклад вполне посилен.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:49

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.05.2022.........10.05.2022
дата розрахунку..............06.05.2022..........09.05.2022
Євро.................................30,9063...............30,861...-0.15%
Долар США......................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0549 (вчера 1.0564).
Евро немного укрепился относительно укрепившегося доллара.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.74 (вчера 103.48)
Около 10 утра индекс в очередной раз обновил 20-летний максимум. Потом немного откатился.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:22

  Сибарит написав:Около 10 утра индекс в очередной раз обновил 20-летний максимум.

Уже пора бы появиться zРадио с заявлениями "а я вас предупреждал". :)
Обещал сменить ник, но не узнаю в гриме :(
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Обещал сменить ник, но не узнаю в гриме

Обещал завести новый после войны: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:36

А зранку було так...

холява написав:
Здравствуйте. Читаю Вас на досуге . Предсказания , так сказать,……плоды поражённого мозга

Здоров.
І чому то не можу я повангувати?
Чому зразу діагноз ставите?
холява написав:
Особо мне понравилось , побывал на передке . Вы туда сами ходите или выходите ? Или вас потрепало и вас вывели на ротацию ? ? Пля ,,,,, вы хоть ……короче, не пишите чепуху

Успіх написав:
Ну а тут зразу хочеться вас послати по напрямку руського корабля))
Що значить "сам ходжу/виходжу"?
Нас возять на 7-10днів туди - одну групу хлопців, тоді їх забирають в тил, щоб відпочили/помились, а на їхнє місце їде інша група хлопців!
Що не зрозуміло?
Так - може в нас і не самісінький передок, так як перед нами стоїть піхота, АЛЕ! Але ми стоїмо(періодично змінюємо місце дислокації) за 6-7-8км від лінії фронту!!!
І до нас, навіть, можуть долітати міни з мінометів їхньої піхоти(так як вони мобільні і можуть наблизитись - відстрілятися і знову втекти), не кажучи вже про обстріл нас їхньою артою!
Цього разу одного нашого контузило, коли перебігав з броні у наше укриття.
А ще - міна застрягла, нерозірвавшись, в землі у 15-20м він нашого укриття (ми вже змінили це місце)
То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони???!
  Hotab написав:
  Успіх написав:То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони

Просто ти до війни бісив усіх))
Але зараз я вдячний, що ти виконуєш чоловічу роботу і радий, що живий.

Ну то для чого САМЕ ЗАРАЗ мене підйоПує Холява?

Реально, якось зовсім НЕ смішно, коли несеш снаряд(122мм) на плечі, а в другій руці - запал/гільза на відстань 200-250м... і ще тим часом чуєш в той момент "виходи/приходи"!
А принести треба не 1 снаряд і запал!
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик. Искусству уличных боев обучен?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:57

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Investor_K написав:Долярчик. Искусству уличных боев обучен?

Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків :roll:
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
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