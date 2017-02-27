Додано: Пон 09 тра, 2022 14:42

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу оказался достаточно скромным. При этом в среду произошел возврат значительно более крупной суммы. Ну и еще пара возвратов по мелочи.В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового намлрд. грн. (неделей ранее 3.959 млрд. грн.). Банки недостатка ликвидности не испытывают.В результате операций на МБ было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 16.423 млрд. грн.)НБУ облигации правительства не покупал. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 70 млрд. грн. из планируемых 400.Т.о.за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 10.382 млрд. грн,). Сумма увеличивается уже несколько недель подряд. Слухи о неуемном печатании гривны все еще остаются сильно преувеличеннымиОбщая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 223.002 млрд. грн.)Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 8.699 млрд. грн.) Цифра в обычном диапазоне.За неделю было обналиченомлрд. грн. (неделей ранее инкассировано 1.986 млрд. грн.) Очень скромно, серьезных движений не наблюдалось.НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.Результаты интервенций НБУ за неделю:................доллар....евроКупил – ....17.50........10.30Продал – ..310.36.....269.65Объем продажи немного упал, а покупка увеличилась. Возросла доля евро, что можно связать с закупкой топлива.НБУо международных резервах.За апрель резервы сократились на 4% или 1.2 млрд (с 28.1 до 26.9).Известные нам расходы:- интервенции - 2.201 млрд;- обслуживание и погашение долга - 0.614 млрд;- переоценка активов (доллар подорожал) - 0.15 млрд.Поступления составили 1,887 млрд.Общая сумма расходов получилась чуть меньше, чем сумма доходов и уменьшения резервов. По всей видимости были еще и расходы правительства, суммы на счетах которого учитываются в резервах.Уменьшение резервов можно считать вполне приемлемым для военного времени, особенно учитывая, что в марте был рост резервов. Помогают нам хорошо, наш вклад вполне посилен.