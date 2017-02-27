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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 тра, 2022 17:19
Успіх написав: Investor_K написав:
Долярчик. Искусству уличных боев обучен?
Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
Що там по натівській арті? Буде підвоз?
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Додано: Пон 09 тра, 2022 17:39
Успіх написав: Investor_K написав:
Долярчик. Искусству уличных боев обучен?
Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?
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Додано: Пон 09 тра, 2022 17:59
flyman написав: Успіх написав: Investor_K написав:
Долярчик. Искусству уличных боев обучен?
Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?
Грузчики везде нужны.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 18:08
vitaliian написав: greenozon написав:
пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
як на мене ціна літра 95го бензину була ліпшим індикатором, 1л 95 = $1 +-
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Додано: Пон 09 тра, 2022 18:09
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.05.2022.........10.05.2022
дата розрахунку..............06.05.2022..........09.05.2022
Євро.................................30,9063...............30,861
...-0.15%
Долар США......................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0549
(вчера 1.0564).
Евро немного укрепился относительно укрепившегося доллара.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.74
(вчера 103.48)
Около 10 утра индекс в очередной раз обновил 20-летний максимум. Потом немного откатился.
а що чути про відмову фіксованого курсу, чи повертаємся в часи Азірова-Арбузова
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Додано: Пон 09 тра, 2022 18:12
Investor_K написав: flyman написав: Успіх написав:
Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?
Грузчики везде нужны.
ясно, а в мене дідо закінчив 4кляси церковно-приходської школи і був наводчиком, дослужився до командира орудія (але казав що ну його нах, пряме попаданіє і весь расчьот вклочья, чудом вижив хоча осколочне вкоротило здоров"я)1-й номер — наводчик орудия (заместитель командира орудия);
2-й номер — замковый;
3-й номер — заряжающий;
4-й номер — установщик;
5-й и 6-й номер — снарядные;
7-й номер — помощник заряжающего;
8-й номер — подносчик.
а долярчик навіть не шостий подающій а 8й
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Додано: Пон 09 тра, 2022 18:31
Zebra написав:
Що там по натівській арті? Буде підвоз?
Як привезуть - то я зразу напишу
flyman написав:
тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?
Так зв"язковим(на раціях) в арті - мабуть фантастика, нє?
Хоч основна моя робота зараз полягає в тому, щоб - "слухати небо"!
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 09 тра, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 18:38
flyman написав:
1-й номер
Пляяяяяяя.... - яке ти далеке....
А в реальності - все просто:
1 - командир гармати
2 - наводчик
3 - заряджаючий
4 - помічник заряджаючого(як правило - нема)
5 - міх/вод
Ну, може пррядковісиь інша, але це усі, що-до команди САУшок!
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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