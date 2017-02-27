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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9463946494659466
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:19

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Долярчик. Искусству уличных боев обучен?

Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків :roll:
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!

Що там по натівській арті? Буде підвоз?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:39

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Долярчик. Искусству уличных боев обучен?

Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків :roll:
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!

тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:59

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Investor_K написав:Долярчик. Искусству уличных боев обучен?

Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків :roll:
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!

тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?

Грузчики везде нужны.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:08

  vitaliian написав:
  greenozon написав:пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.

як на мене ціна літра 95го бензину була ліпшим індикатором, 1л 95 = $1 +-
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:09

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.05.2022.........10.05.2022
дата розрахунку..............06.05.2022..........09.05.2022
Євро.................................30,9063...............30,861...-0.15%
Долар США......................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0549 (вчера 1.0564).
Евро немного укрепился относительно укрепившегося доллара.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.74 (вчера 103.48)
Около 10 утра индекс в очередной раз обновил 20-летний максимум. Потом немного откатился.

а що чути про відмову фіксованого курсу, чи повертаємся в часи Азірова-Арбузова
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:12

  Investor_K написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків :roll:
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!

тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?

Грузчики везде нужны.

ясно, а в мене дідо закінчив 4кляси церковно-приходської школи і був наводчиком, дослужився до командира орудія (але казав що ну його нах, пряме попаданіє і весь расчьот вклочья, чудом вижив хоча осколочне вкоротило здоров"я)

1-й номер — наводчик орудия (заместитель командира орудия);
2-й номер — замковый;
3-й номер — заряжающий;
4-й номер — установщик;
5-й и 6-й номер — снарядные;
7-й номер — помощник заряжающего;
8-й номер — подносчик.

а долярчик навіть не шостий подающій а 8й
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:31

Пляяяяя - які ви далекі від війни...

  Zebra написав:Що там по натівській арті? Буде підвоз?

Як привезуть - то я зразу напишу ;)
  flyman написав:тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?

Так зв"язковим(на раціях) в арті - мабуть фантастика, нє?
Хоч основна моя робота зараз полягає в тому, щоб - "слухати небо"!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 09 тра, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:38

Хоч 1 день були б на передку - дурниць би НЕ писали!!!

  flyman написав:1-й номер

Пляяяяяяя.... - яке ти далеке....
А в реальності - все просто:
1 - командир гармати
2 - наводчик
3 - заряджаючий
4 - помічник заряджаючого(як правило - нема)
5 - міх/вод

Ну, може пррядковісиь інша, але це усі, що-до команди САУшок!
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