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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 тра, 2022 15:57
Игорь написав:
Обещал сменить ник, но не узнаю в гриме
Обещал завести новый после войны: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Сибарит
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Додано: Пон 09 тра, 2022 18:09
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.05.2022.........10.05.2022
дата розрахунку..............06.05.2022..........09.05.2022
Євро.................................30,9063...............30,861
...-0.15%
Долар США......................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0549
(вчера 1.0564).
Евро немного укрепился относительно укрепившегося доллара.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.74
(вчера 103.48)
Около 10 утра индекс в очередной раз обновил 20-летний максимум. Потом немного откатился.
а що чути про відмову фіксованого курсу, чи повертаємся в часи Азірова-Арбузова
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Додано: Пон 09 тра, 2022 20:07
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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