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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9462946394649465
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Обещал сменить ник, но не узнаю в гриме

Обещал завести новый после войны: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:09

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.05.2022.........10.05.2022
дата розрахунку..............06.05.2022..........09.05.2022
Євро.................................30,9063...............30,861...-0.15%
Долар США......................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0549 (вчера 1.0564).
Евро немного укрепился относительно укрепившегося доллара.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.74 (вчера 103.48)
Около 10 утра индекс в очередной раз обновил 20-летний максимум. Потом немного откатился.

а що чути про відмову фіксованого курсу, чи повертаємся в часи Азірова-Арбузова
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:07

А реальність - вся тут...

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9462946394649465
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