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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9462946394649465
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Обещал сменить ник, но не узнаю в гриме

Обещал завести новый после войны: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:56

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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ukranews.com/news/855817-nbu-os ... ranichenij
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