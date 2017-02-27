|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 тра, 2022 15:57
Игорь написав:
Обещал сменить ник, но не узнаю в гриме
Обещал завести новый после войны: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6468
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5453 раз.
- Подякували: 16513 раз.
-
- Профіль
-
46
24
29
2
Додано: Вів 10 тра, 2022 07:56
33.00-33.10/33.90-34.10
Останніх не буде – бо всіх не подушать!
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11487
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 4424 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 тра, 2022 08:41
-
osya1964
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 626 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30460
|28449076
|
|
|1587
|9517068
|
|
|7972
|22520178
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ