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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 тра, 2022 15:57
Игорь написав:
Обещал сменить ник, но не узнаю в гриме
Обещал завести новый после войны: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Додано: Вів 10 тра, 2022 07:56
33.00-33.10/33.90-34.10
Останніх не буде – бо всіх не подушать!
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:41
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Додано: Вів 10 тра, 2022 10:20
pesikot написав:
Банки продають валюту, але тільки готівкову і тільки в межах того, що купили
Можно купить и картой, но только в режиме конвертации, типа покупка товара. Пробовал вчера такую схему, посчитали баксы в итоге по 30.52. Завел гривну на всю свободную "котлету", теперь надо немного выждать, чтобы не влезть под ограничения "отмывка средств" - и можно делать возврат, но уже на валютную карту. Теперь главное выяснить какие банки выдают наличные баксы с карты в кассе.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Вів 10 тра, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 10:21
Приват карточные курсы максимально приблизил к дозволенным 10%
EUR UAH 30.861 33.8983
USD UAH 29.2549 32.0513
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alexander_ua
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Додано: Вів 10 тра, 2022 10:27
alexander_ua написав:
Приват карточные курсы максимально приблизил к дозволенным 10%
а злотий в Польщі якщо знімати з грн. карти який курс?
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Додано: Вів 10 тра, 2022 11:02
yuri_m Поделитесь маршрутом.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 11:06
Запорожье Анголенко 33,60/34,00
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Додано: Вів 10 тра, 2022 11:06
yuri_m написав: pesikot написав:
Банки продають валюту, але тільки готівкову і тільки в межах того, що купили
Можно купить и картой, но только в режиме конвертации, типа покупка товара. Пробовал вчера такую схему, посчитали баксы в итоге по 30.52. Завел гривну на всю свободную "котлету", теперь надо немного выждать, чтобы не влезть под ограничения "отмывка средств" - и можно делать возврат, но уже на валютную карту. Теперь главное выяснить какие банки выдают наличные баксы с карты в кассе.
И кто же вам возврат сделает на карту отличную от той с которой платили?
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webserg
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Додано: Вів 10 тра, 2022 11:27
webserg написав:
И кто же вам возврат сделает на карту отличную от той с которой платили?
Конторы, для которых это не имеет никакого значения
Клиент вправе указывать реквизиты на возврат, какие ему удобнее. Главное, чтобы владелец карт был один и тот же.
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yuri_m
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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