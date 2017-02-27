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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9463946494659466>
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Обещал сменить ник, но не узнаю в гриме

Обещал завести новый после войны: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:56

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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ukranews.com/news/855817-nbu-os ... ranichenij
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:Банки продають валюту, але тільки готівкову і тільки в межах того, що купили

Можно купить и картой, но только в режиме конвертации, типа покупка товара. Пробовал вчера такую схему, посчитали баксы в итоге по 30.52. Завел гривну на всю свободную "котлету", теперь надо немного выждать, чтобы не влезть под ограничения "отмывка средств" - и можно делать возврат, но уже на валютную карту. Теперь главное выяснить какие банки выдают наличные баксы с карты в кассе.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 10 тра, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:21

Приват карточные курсы максимально приблизил к дозволенным 10%
EUR UAH 30.861 33.8983
USD UAH 29.2549 32.0513
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:27

  alexander_ua написав:Приват карточные курсы максимально приблизил к дозволенным 10%

а злотий в Польщі якщо знімати з грн. карти який курс?
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:02

yuri_m Поделитесь маршрутом.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:06

  yuri_m написав:
  pesikot написав:Банки продають валюту, але тільки готівкову і тільки в межах того, що купили

Можно купить и картой, но только в режиме конвертации, типа покупка товара. Пробовал вчера такую схему, посчитали баксы в итоге по 30.52. Завел гривну на всю свободную "котлету", теперь надо немного выждать, чтобы не влезть под ограничения "отмывка средств" - и можно делать возврат, но уже на валютную карту. Теперь главное выяснить какие банки выдают наличные баксы с карты в кассе.

И кто же вам возврат сделает на карту отличную от той с которой платили?
webserg
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:27

  webserg написав:И кто же вам возврат сделает на карту отличную от той с которой платили?

Конторы, для которых это не имеет никакого значения 8) Клиент вправе указывать реквизиты на возврат, какие ему удобнее. Главное, чтобы владелец карт был один и тот же.
yuri_m
 
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