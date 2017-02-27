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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9463946494659466
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:40

  yuri_m написав:
  webserg написав:И кто же вам возврат сделает на карту отличную от той с которой платили?

Конторы, для которых это не имеет никакого значения 8) Клиент вправе указывать реквизиты на возврат, какие ему удобнее. Главное, чтобы владелец карт был один и тот же.


https://news.finance.ua/ua/nbu-vykupyv- ... mil-yardiv

НБУ печатает гривну непадеццки. Всем пристегнуться. Кто не спрятался я не виноват.
Хомякоид
 
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