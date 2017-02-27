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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 тра, 2022 11:40
https://news.finance.ua/ua/nbu-vykupyv- ... mil-yardiv
yuri_m написав: webserg написав:
И кто же вам возврат сделает на карту отличную от той с которой платили?
Конторы, для которых это не имеет никакого значения
Клиент вправе указывать реквизиты на возврат, какие ему удобнее. Главное, чтобы владелец карт был один и тот же.
НБУ печатает гривну непадеццки. Всем пристегнуться. Кто не спрятался я не виноват.
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Сер 04 тра, 2022 16:05
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