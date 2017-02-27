RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9463946494659466
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:52

  yuri_m написав:
  webserg написав:И кто же вам возврат сделает на карту отличную от той с которой платили?

Конторы, для которых это не имеет никакого значения 8) Клиент вправе указывать реквизиты на возврат, какие ему удобнее. Главное, чтобы владелец карт был один и тот же.

Стесняюсь спросить, а каким боком эта схема к вопросу продают или не продают банки валюту ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6712
З нами з: 31.08.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:50

Національний банк здійснив п'ятий викуп військових облігацій на суму 30 млрд гривень. Після цього портфель військових ОВДП у власності центробанку досяг 100 млрд гривень, повідомляється на його сайті у вівторок, 10 травня.
У Нацбанку порадили Мінфіну збільшити ставки за облігаціями, щоб зробити їх привабливішими для покупців. "Важливим орієнтиром для таких рівнів залишаються поточні та прогнозовані темпи зростання споживчих цін", - наголосили в НБУ.

сегодня мне не смогли в Ощаде купить военные облигации, наверное НБУ всё выкупил...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7265
З нами з: 20.11.08
Подякував: 127 раз.
Подякували: 1883 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9463946494659466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3045, 3046, 3047
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30463 28467638
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 12:45
greenozon
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1587 9534996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 тра, 2022 18:08
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22520206
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
todobank (533)
10.05.2022 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.