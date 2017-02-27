Стесняюсь спросить, а каким боком эта схема к вопросу продают или не продают банки валюту ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 тра, 2022 13:52
Стесняюсь спросить, а каким боком эта схема к вопросу продают или не продают банки валюту ?
Додано: Вів 10 тра, 2022 14:50
Національний банк здійснив п'ятий викуп військових облігацій на суму 30 млрд гривень. Після цього портфель військових ОВДП у власності центробанку досяг 100 млрд гривень, повідомляється на його сайті у вівторок, 10 травня.
У Нацбанку порадили Мінфіну збільшити ставки за облігаціями, щоб зробити їх привабливішими для покупців. "Важливим орієнтиром для таких рівнів залишаються поточні та прогнозовані темпи зростання споживчих цін", - наголосили в НБУ.
сегодня мне не смогли в Ощаде купить военные облигации, наверное НБУ всё выкупил...
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