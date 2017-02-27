Стесняюсь спросить, а каким боком эта схема к вопросу продают или не продают банки валюту ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 тра, 2022 13:52
Стесняюсь спросить, а каким боком эта схема к вопросу продают или не продают банки валюту ?
Додано: Вів 10 тра, 2022 14:50
Національний банк здійснив п'ятий викуп військових облігацій на суму 30 млрд гривень. Після цього портфель військових ОВДП у власності центробанку досяг 100 млрд гривень, повідомляється на його сайті у вівторок, 10 травня.
У Нацбанку порадили Мінфіну збільшити ставки за облігаціями, щоб зробити їх привабливішими для покупців. "Важливим орієнтиром для таких рівнів залишаються поточні та прогнозовані темпи зростання споживчих цін", - наголосили в НБУ.
сегодня мне не смогли в Ощаде купить военные облигации, наверное НБУ всё выкупил...
Додано: Вів 10 тра, 2022 15:45
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............10.05.2022..........11.05.2022
дата розрахунку..............09.05.2022...........10.05.2022
Євро.................................30,861..................30,8727...+0.04%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0553 (вчера 1.0549).
Евро немного укрепился относительно укрепившегося доллара.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.69 (вчера 103.74)
С сегодняшнего дня
- нерезидентам разрешено выводить валюту, полученную от гособлигаций;
- запрещено покупать за границей ценные бумаги с использованием украинских карт;
- банки, нарушившие лимит длинной валютной позиции не смогут покупать валюту у НБУ;
- НБУ прекращает торговать на МБ евро, возвращаясь к практике интервенций исключительно в долларах.
Если первые 3 пункта выглядят вполне логичными, третий мне не вполне понятен, учитывая объемы евро, которые требуются на закупки критического импорта в Европе. Наверно, я чего-то не знаю.
Вчера НБУ
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 травня 2022 року, до державного бюджету залучено 4 737 893 384,39 грн. Из них:
- до 27.07.2022 - 9.5% - 1 296 744 237,66;
- до 02.11.2022 - 10% - 3 353 916 788,75;
- до 25.10.2023 - 11.5% - 87 232 357,98.
Удовлетворены все заявки.
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