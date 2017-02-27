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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9461946294639464>
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:56

33.00-33.10/33.90-34.10

Останніх не буде – бо всіх не подушать! :twisted:
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ukranews.com/news/855817-nbu-os ... ranichenij
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:06

Запорожье Анголенко 33,60/34,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:50

Національний банк здійснив п'ятий викуп військових облігацій на суму 30 млрд гривень. Після цього портфель військових ОВДП у власності центробанку досяг 100 млрд гривень, повідомляється на його сайті у вівторок, 10 травня.
У Нацбанку порадили Мінфіну збільшити ставки за облігаціями, щоб зробити їх привабливішими для покупців. "Важливим орієнтиром для таких рівнів залишаються поточні та прогнозовані темпи зростання споживчих цін", - наголосили в НБУ.

сегодня мне не смогли в Ощаде купить военные облигации, наверное НБУ всё выкупил...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:45

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............10.05.2022..........11.05.2022
дата розрахунку..............09.05.2022...........10.05.2022
Євро.................................30,861..................30,8727...+0.04%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0553 (вчера 1.0549).
Евро немного укрепился относительно укрепившегося доллара.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.69 (вчера 103.74)

С сегодняшнего дня НБУ уточнил валютные ограничения:
- нерезидентам разрешено выводить валюту, полученную от гособлигаций;
- запрещено покупать за границей ценные бумаги с использованием украинских карт;
- банки, нарушившие лимит длинной валютной позиции не смогут покупать валюту у НБУ;
- НБУ прекращает торговать на МБ евро, возвращаясь к практике интервенций исключительно в долларах.
Если первые 3 пункта выглядят вполне логичными, третий мне не вполне понятен, учитывая объемы евро, которые требуются на закупки критического импорта в Европе. Наверно, я чего-то не знаю.

Вчера НБУ выкупил военные облигации на 30 млрд. грн. Для избегания лишней паники напомню, что за предыдущие 2 недели НБУ изъял из оборота 31.699 млрд.грн. Т.о. ужасаться масштабами эмиссии пока не приходится.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 травня 2022 року, до державного бюджету залучено 4 737 893 384,39 грн. Из них:
- до 27.07.2022 - 9.5% - 1 296 744 237,66;
- до 02.11.2022 - 10% - 3 353 916 788,75;
- до 25.10.2023 - 11.5% - 87 232 357,98.
Удовлетворены все заявки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:06

  edvardd написав:Національний банк здійснив п'ятий викуп військових облігацій на суму 30 млрд гривень. Після цього портфель військових ОВДП у власності центробанку досяг 100 млрд гривень, повідомляється на його сайті у вівторок, 10 травня.
У Нацбанку порадили Мінфіну збільшити ставки за облігаціями, щоб зробити їх привабливішими для покупців. "Важливим орієнтиром для таких рівнів залишаються поточні та прогнозовані темпи зростання споживчих цін", - наголосили в НБУ.

сегодня мне не смогли в Ощаде купить военные облигации, наверное НБУ всё выкупил...


Не мучайте их так нещадно - через Монобанк купите без ограничений и бумажек в два клика в приложении!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:28

Гетманцев вважає, що нині владі вдалося перезапустити економіку, тому пільги потрібно скасовувати.

«Ми забезпечуємо себе самі. І пільги з імпорту шкодять нашому товаровиробнику, оскільки імпортний товар виходить дешевшим, ніж вироблений в Україні. Це рішення слід скасувати», – наголосив він. https://glavcom.ua/economics/finances/k ... 44670.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:32

  vitaliian написав:
Гетманцев вважає, що нині владі вдалося перезапустити економіку, тому пільги потрібно скасовувати.

«Ми забезпечуємо себе самі. І пільги з імпорту шкодять нашому товаровиробнику, оскільки імпортний товар виходить дешевшим, ніж вироблений в Україні. Це рішення слід скасувати», – наголосив він. https://glavcom.ua/economics/finances/k ... 44670.html

И это на фоне 9 млрд от США, вчера прошедшие Конгресс

$8.766 billion for the Economic Support Fund to respond to emergent needs in Ukraine,
provide needed budget support to assist with Ukraine’s continuity of government, and
counter human trafficking. Includes $760 million to prevent and respond to global food
insecurity.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:46

  edvardd написав:Запорожье Анголенко 33,60/34,00
На чём растем...??
asti
 
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  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье Анголенко 33,60/34,00
На чём растем...??

Новостной фон ? РБ армия, разговоры про эскалацию.
alex_dvornichenko
 
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