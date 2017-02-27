Мабуть Ви робили заявку на UA4000225809 (а їх не продавали - мабуть вже й не будуть)
Натомість вчора було "первинне розміщення" UA4000225908 (11.5%, до 25.10.2023). ОБ їх "купив"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 тра, 2022 12:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 11 тра, 2022 13:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Курс доллара в Украине уже на 15% выше официального
Украинцам следует подготовиться к возможной девальвации гривны после войны. Если военное положение затянется на несколько месяцев, НБУ будет искать способы постепенно к осени запусти валютный рынок.
В то же время банки не ожидают стремительного и неконтролируемого обесценивания гривны. Приток валюты в страну благодаря программе восстановления должен поддержать валютный рынок и уберечь гривну от существенного обвала
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