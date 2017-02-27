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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9461946294639464
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:сегодня мне не смогли в Ощаде купить военные облигации, наверное НБУ всё выкупил...

Мабуть Ви робили заявку на UA4000225809 (а їх не продавали - мабуть вже й не будуть)
Натомість вчора було "первинне розміщення" UA4000225908 (11.5%, до 25.10.2023). ОБ їх "купив"
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:57

Я подожду когда рынок овгз откроется. Думаю 25-30% увижу
Всевидящее ОКО
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс доллара в Украине уже на 15% выше официального

Украинцам следует подготовиться к возможной девальвации гривны после войны. Если военное положение затянется на несколько месяцев, НБУ будет искать способы постепенно к осени запусти валютный рынок.

В то же время банки не ожидают стремительного и неконтролируемого обесценивания гривны. Приток валюты в страну благодаря программе восстановления должен поддержать валютный рынок и уберечь гривну от существенного обвала

https://www.unian.net/economics/finance ... an_channel
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:22

  Всевидящее ОКО написав:Я подожду когда рынок овгз откроется. Думаю 25-30% увижу

можете чекати дуже довго
а допомога ЗСУ потрібна вже
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:30

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.05.2022..........12.05.2022
дата розрахунку..............10.05.2022...........11.05.2022
Євро.................................30,8727................30,8537...-0.06%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0547 (вчера 1.0553).
Евро немного укрепился относительно укрепившегося доллара.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.60 (вчера 103.69)

На рынках все спокойно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:32

  GALeon написав:Курс доллара в Украине уже на 15% выше официального

Украинцам следует подготовиться к возможной девальвации гривны после войны. Если военное положение затянется на несколько месяцев, НБУ будет искать способы постепенно к осени запусти валютный рынок.

В то же время банки не ожидают стремительного и неконтролируемого обесценивания гривны. Приток валюты в страну благодаря программе восстановления должен поддержать валютный рынок и уберечь гривну от существенного обвала

https://www.unian.net/economics/finance ... an_channel


Добрый день.
Да, это где-то правильно отражает действительность. Потеря крупной части экспортно-ориентированных предприятий, портов, значительное замедление экономики в военное время, выезд части трудоспособного населения за границу и т.д. так или иначе отразится на снижении равновесного курса гривны к доллару. Также на девальвацию может повлиять существенное повышение стоимости энергоносителей и прочих статей импорта.

Учитывая, что война к нам пришла, по всей видимости, на долго, НБУ будет вынужден частично либерализовать рынок еще до того, как она закончится. Я не думаю, что НБУ отпустит рынок полностью в свободное плаванье, скорее мы будем видить значительный набор ограничений какой уже использовался в 2014-2015 годах, пока курс не установится на новом равновесном уровне.

С другой стороны важный вопрос в том, когда мы начнем получать западную помощь для восстановления разрушенной инфораструктуры. Мне почему-то кажется, что это может быть после войны. Объемы потенциальных инвестиций, репараций и т.д. весьма значительные. Могут вывести наш платежный баланс в значительный профицит на несколько лет.

Если либерализация валютного рынка синхронизируется с притоком средств на восстановление - курс будет стабильным еще несколько лет +- на текущем уровне. Если первое начнется раньше другого - будет девальвация. Причем по опыту прошлых лет, последующей ревальвации ожидать не стоит, она будет заменена быстрым ростом гривневых доходов населения и бизнеса.

Мир вашему дому!
ulanusa1
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:28

Запорожье на 14:00 33,90/34,10 утром было по 0,30 меньше
edvardd
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