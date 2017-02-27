Додано: Сер 11 тра, 2022 14:32

GALeon написав: Курс доллара в Украине уже на 15% выше официального



Украинцам следует подготовиться к возможной девальвации гривны после войны. Если военное положение затянется на несколько месяцев, НБУ будет искать способы постепенно к осени запусти валютный рынок.



В то же время банки не ожидают стремительного и неконтролируемого обесценивания гривны. Приток валюты в страну благодаря программе восстановления должен поддержать валютный рынок и уберечь гривну от существенного обвала



https://www.unian.net/economics/finance ... an_channel Курс доллара в Украине уже на 15% выше официальногоУкраинцам следует подготовиться к возможной девальвации гривны после войны. Если военное положение затянется на несколько месяцев, НБУ будет искать способы постепенно к осени запусти валютный рынок.В то же время банки не ожидают стремительного и неконтролируемого обесценивания гривны. Приток валюты в страну благодаря программе восстановления должен поддержать валютный рынок и уберечь гривну от существенного обвала

Добрый день.Да, это где-то правильно отражает действительность. Потеря крупной части экспортно-ориентированных предприятий, портов, значительное замедление экономики в военное время, выезд части трудоспособного населения за границу и т.д. так или иначе отразится на снижении равновесного курса гривны к доллару. Также на девальвацию может повлиять существенное повышение стоимости энергоносителей и прочих статей импорта.Учитывая, что война к нам пришла, по всей видимости, на долго, НБУ будет вынужден частично либерализовать рынок еще до того, как она закончится. Я не думаю, что НБУ отпустит рынок полностью в свободное плаванье, скорее мы будем видить значительный набор ограничений какой уже использовался в 2014-2015 годах, пока курс не установится на новом равновесном уровне.С другой стороны важный вопрос в том, когда мы начнем получать западную помощь для восстановления разрушенной инфораструктуры. Мне почему-то кажется, что это может быть после войны. Объемы потенциальных инвестиций, репараций и т.д. весьма значительные. Могут вывести наш платежный баланс в значительный профицит на несколько лет.Если либерализация валютного рынка синхронизируется с притоком средств на восстановление - курс будет стабильным еще несколько лет +- на текущем уровне. Если первое начнется раньше другого - будет девальвация. Причем по опыту прошлых лет, последующей ревальвации ожидать не стоит, она будет заменена быстрым ростом гривневых доходов населения и бизнеса.Мир вашему дому!