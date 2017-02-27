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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9462946394649465
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:10

  change_pm написав:
  greenozon написав:change_pm
а є варіанти?
після того НБУ останні дзюрки заткнув :)

та, готівковий долярчік!!!

імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!


Ну - це дуже проста стратегія , але для міцних нервів . За весь час існування гривні можна було так робити і глобально не програв би точно ... Може не дуже й виграв , якщо треба було б якісь рухи робити , але якщо "на майбутнє" - то це все одно найнадійніше . Хоч і не найприбутковіше ...
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 23:42

  change_pm написав:
  greenozon написав:change_pm
а є варіанти?
після того НБУ останні дзюрки заткнув :)

та, готівковий долярчік!!!

імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!

Готівковий долярчик без процентів лежить мертвим вантажем і пожирається не слабою інфляцією. Така собі стратегія.
Ізраїль перманентно воює, маленька країна всім прочуханки дає в регіоні, а шекель не обвалюється.
А з такою підтримкою України ленд-лізами, планами Маршала у нас все буде гаразд.
Mirax
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