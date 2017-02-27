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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9462946394649465
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:10

  change_pm написав:
  greenozon написав:change_pm
а є варіанти?
після того НБУ останні дзюрки заткнув :)

та, готівковий долярчік!!!

імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!


Ну - це дуже проста стратегія , але для міцних нервів . За весь час існування гривні можна було так робити і глобально не програв би точно ... Може не дуже й виграв , якщо треба було б якісь рухи робити , але якщо "на майбутнє" - то це все одно найнадійніше . Хоч і не найприбутковіше ...
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 23:42

  change_pm написав:
  greenozon написав:change_pm
а є варіанти?
після того НБУ останні дзюрки заткнув :)

та, готівковий долярчік!!!

імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!

Готівковий долярчик без процентів лежить мертвим вантажем і пожирається не слабою інфляцією. Така собі стратегія.
Ізраїль перманентно воює, маленька країна всім прочуханки дає в регіоні, а шекель не обвалюється.
А з такою підтримкою України ленд-лізами, планами Маршала у нас все буде гаразд.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 07:39

Mirax Так ведь за ленд-лиз платить придется,да не сейчас,но придется и возможно не деньгами,а ресурсами и земелькой.

https://focus.ua/economics/514972-chto- ... -usloviyah
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 07:43

  osya1964 написав:Mirax Так ведь за ленд-лиз платить придется,да не сейчас,но придется и возможно не деньгами,а ресурсами и земелькой.

https://focus.ua/economics/514972-chto- ... -usloviyah

Точно придется?
"В законе сделано исключение относительно обязательности возвращения помощи. На практике это означает, что возвращать технику или средства за нее не придется, или придется с существенной скидкой и на протяжение долгого времени", — продолжает Дмитрий Горюнов. В подкрепление своих слов эксперт напоминает, что после Второй мировой войны средства за предоставленную в рамках ленд-лиза технику, уничтоженную во время боевых действий, не подлежали возврату. Выжившее вооружение можно было вернуть и только при желании оставить его себе нужно было платить.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 07:57

  Mirax написав:
  change_pm написав:та, готівковий долярчік!!!
імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!

Готівковий долярчик без процентів лежить мертвим вантажем і пожирається не слабою інфляцією. Така собі стратегія.
Ізраїль перманентно воює, маленька країна всім прочуханки дає в регіоні, а шекель не обвалюється.
А з такою підтримкою України ленд-лізами, планами Маршала у нас все буде гаразд.

Долар тільки за останній рік покотився на 8%, а золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:06

  Ой+ написав:
  Mirax написав:
  change_pm написав:та, готівковий долярчік!!!
імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!

Готівковий долярчик без процентів лежить мертвим вантажем і пожирається не слабою інфляцією. Така собі стратегія.
Ізраїль перманентно воює, маленька країна всім прочуханки дає в регіоні, а шекель не обвалюється.
А з такою підтримкою України ленд-лізами, планами Маршала у нас все буде гаразд.

Долар тільки за останній рік покотився на 8%, а золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.

В Україні під час криз завжди спостерігалася доларова дефляція.
Цього разу теж так буде. Тому нікомунепотрібний до кінця 2021 тепер всімпотрібний.
По фібо уже ПА35, але пасажири їдуть далі, слідующа зупинівка папісять (не кінцева).
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:07

  osya1964 написав:Mirax Так ведь за ленд-лиз платить придется,да не сейчас,но придется и возможно не деньгами,а ресурсами и земелькой.

https://focus.ua/economics/514972-chto- ... -usloviyah

Крим під американську військову базу Україна передасть і всі зрадофіли будуть в екстазі.
Чи не так?
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:08

  change_pm написав:
  greenozon написав:Сьогодні свіжі цифри із Америки

інфляція мінус 0.2%,
впала до 8.3%

https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi

шикардос! тепер заживемо :mrgreen:

всі в ОВГЗ?

омериканькі бонди (не путати зі стонксами)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.

насколько я помню
более менее рынок банковского золота стал цивилизованным в нашей стране не раньше 2000
до этого это были подвалы с цыганами и так себе бизнес

самое удачное вложение мне лично удалось приумножить грубо всего в 3 раза в у.е.

33.60-33.80/34.20-34.40
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:32

Давайте поговоримо©

Ну, те що курс долярчика після нашої перемоги МОЖЕ бути як 29, так і 39(або й вище) - тут ніхто точно сказати не може, навіть напрямок його руху))
А от давайте повангуємо на цей місяць?
До кінця цього місяця долярчик швидше піде у напрямку 33, чи все ж таки до 35?
Які думки, панове?

п.с.
А то військова зарплата в гривні підштовхує до думки про її конвертацію))

Правда, вчора лише дали "голу" зарплату, а з премією ще тормозять...
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