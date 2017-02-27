greenozon написав:change_pm а є варіанти? після того НБУ останні дзюрки заткнув
та, готівковий долярчік!!!
імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!
Ну - це дуже проста стратегія , але для міцних нервів . За весь час існування гривні можна було так робити і глобально не програв би точно ... Може не дуже й виграв , якщо треба було б якісь рухи робити , але якщо "на майбутнє" - то це все одно найнадійніше . Хоч і не найприбутковіше ...
greenozon написав:change_pm а є варіанти? після того НБУ останні дзюрки заткнув
та, готівковий долярчік!!!
імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!
Готівковий долярчик без процентів лежить мертвим вантажем і пожирається не слабою інфляцією. Така собі стратегія. Ізраїль перманентно воює, маленька країна всім прочуханки дає в регіоні, а шекель не обвалюється. А з такою підтримкою України ленд-лізами, планами Маршала у нас все буде гаразд.
"В законе сделано исключение относительно обязательности возвращения помощи. На практике это означает, что возвращать технику или средства за нее не придется, или придется с существенной скидкой и на протяжение долгого времени", — продолжает Дмитрий Горюнов. В подкрепление своих слов эксперт напоминает, что после Второй мировой войны средства за предоставленную в рамках ленд-лиза технику, уничтоженную во время боевых действий, не подлежали возврату. Выжившее вооружение можно было вернуть и только при желании оставить его себе нужно было платить.
change_pm написав:та, готівковий долярчік!!! імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!
Готівковий долярчик без процентів лежить мертвим вантажем і пожирається не слабою інфляцією. Така собі стратегія. Ізраїль перманентно воює, маленька країна всім прочуханки дає в регіоні, а шекель не обвалюється. А з такою підтримкою України ленд-лізами, планами Маршала у нас все буде гаразд.
Долар тільки за останній рік покотився на 8%, а золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.
change_pm написав:та, готівковий долярчік!!! імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!
Готівковий долярчик без процентів лежить мертвим вантажем і пожирається не слабою інфляцією. Така собі стратегія. Ізраїль перманентно воює, маленька країна всім прочуханки дає в регіоні, а шекель не обвалюється. А з такою підтримкою України ленд-лізами, планами Маршала у нас все буде гаразд.
Долар тільки за останній рік покотився на 8%, а золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.
В Україні під час криз завжди спостерігалася доларова дефляція. Цього разу теж так буде. Тому нікомунепотрібний до кінця 2021 тепер всімпотрібний. По фібо уже ПА35, але пасажири їдуть далі, слідующа зупинівка папісять (не кінцева).
Ну, те що курс долярчика після нашої перемоги МОЖЕ бути як 29, так і 39(або й вище) - тут ніхто точно сказати не може, навіть напрямок його руху)) А от давайте повангуємо на цей місяць? До кінця цього місяця долярчик швидше піде у напрямку 33, чи все ж таки до 35? Які думки, панове?
п.с. А то військова зарплата в гривні підштовхує до думки про її конвертацію))
Правда, вчора лише дали "голу" зарплату, а з премією ще тормозять...