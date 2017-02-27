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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9463946494659466>
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:10

  change_pm написав:
  greenozon написав:change_pm
а є варіанти?
після того НБУ останні дзюрки заткнув :)

та, готівковий долярчік!!!

імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!


Ну - це дуже проста стратегія , але для міцних нервів . За весь час існування гривні можна було так робити і глобально не програв би точно ... Може не дуже й виграв , якщо треба було б якісь рухи робити , але якщо "на майбутнє" - то це все одно найнадійніше . Хоч і не найприбутковіше ...
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 23:42

  change_pm написав:
  greenozon написав:change_pm
а є варіанти?
після того НБУ останні дзюрки заткнув :)

та, готівковий долярчік!!!

імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!

Готівковий долярчик без процентів лежить мертвим вантажем і пожирається не слабою інфляцією. Така собі стратегія.
Ізраїль перманентно воює, маленька країна всім прочуханки дає в регіоні, а шекель не обвалюється.
А з такою підтримкою України ленд-лізами, планами Маршала у нас все буде гаразд.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 07:57

  Mirax написав:
  change_pm написав:та, готівковий долярчік!!!
імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!

Готівковий долярчик без процентів лежить мертвим вантажем і пожирається не слабою інфляцією. Така собі стратегія.
Ізраїль перманентно воює, маленька країна всім прочуханки дає в регіоні, а шекель не обвалюється.
А з такою підтримкою України ленд-лізами, планами Маршала у нас все буде гаразд.

Долар тільки за останній рік покотився на 8%, а золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:08

  change_pm написав:
  greenozon написав:Сьогодні свіжі цифри із Америки

інфляція мінус 0.2%,
впала до 8.3%

https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi

шикардос! тепер заживемо :mrgreen:

всі в ОВГЗ?

омериканькі бонди (не путати зі стонксами)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.

насколько я помню
более менее рынок банковского золота стал цивилизованным в нашей стране не раньше 2000
до этого это были подвалы с цыганами и так себе бизнес

самое удачное вложение мне лично удалось приумножить грубо всего в 3 раза в у.е.

33.60-33.80/34.20-34.40
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:32

Давайте поговоримо©

Ну, те що курс долярчика після нашої перемоги МОЖЕ бути як 29, так і 39(або й вище) - тут ніхто точно сказати не може, навіть напрямок його руху))
А от давайте повангуємо на цей місяць?
До кінця цього місяця долярчик швидше піде у напрямку 33, чи все ж таки до 35?
Які думки, панове?

п.с.
А то військова зарплата в гривні підштовхує до думки про її конвертацію))

Правда, вчора лише дали "голу" зарплату, а з премією ще тормозять...
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:00

Успіх
так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти
єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...?
в якій гео-локації (розкид великий)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:44

  odessit2007 написав:
  Ой+ написав:золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.

насколько я помню
более менее рынок банковского золота стал цивилизованным в нашей стране не раньше 2000
до этого это были подвалы с цыганами и так себе бизнес
самое удачное вложение мне лично удалось приумножить грубо всего в 3 раза в у.е.
33.60-33.80/34.20-34.40

Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію https://goldomania.ru/the_price_of_gold ... _gold.html. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:48

  Ой+ написав:Долар тільки за останній рік покотився на 8%, а золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.

Та при таких співвідношеннях процентів по депозитах, можна було намолотити стільки, що гривня чи не обійшла долар. Якщо не шарахатися з одної крайності в іншу при найменшому чиху. 8)
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:07

  Mirax написав:
  Ой+ написав:Долар тільки за останній рік покотився на 8%, а золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.

Та при таких співвідношеннях процентів по депозитах, можна було намолотити стільки, що гривня чи не обійшла долар. Якщо не шарахатися з одної крайності в іншу при найменшому чиху. 8)

З доларом ризики вильоту за буйки при стрибках курсу і повернення бамажками, а з гривнею ризики просто остаться з бамажками, напр. як біженці в ЄС
flyman
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