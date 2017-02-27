greenozon написав:change_pm а є варіанти? після того НБУ останні дзюрки заткнув
та, готівковий долярчік!!!
імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!
Ну - це дуже проста стратегія , але для міцних нервів . За весь час існування гривні можна було так робити і глобально не програв би точно ... Може не дуже й виграв , якщо треба було б якісь рухи робити , але якщо "на майбутнє" - то це все одно найнадійніше . Хоч і не найприбутковіше ...
greenozon написав:change_pm а є варіанти? після того НБУ останні дзюрки заткнув
та, готівковий долярчік!!!
імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!
Готівковий долярчик без процентів лежить мертвим вантажем і пожирається не слабою інфляцією. Така собі стратегія. Ізраїль перманентно воює, маленька країна всім прочуханки дає в регіоні, а шекель не обвалюється. А з такою підтримкою України ленд-лізами, планами Маршала у нас все буде гаразд.
change_pm написав:та, готівковий долярчік!!! імхо, з курсу 28 за нього топлю, отримав масу "підсрачніків" від всіх відомих мо...рів, а по факту - це і є те, що зветься - стратегія!
Готівковий долярчик без процентів лежить мертвим вантажем і пожирається не слабою інфляцією. Така собі стратегія. Ізраїль перманентно воює, маленька країна всім прочуханки дає в регіоні, а шекель не обвалюється. А з такою підтримкою України ленд-лізами, планами Маршала у нас все буде гаразд.
Долар тільки за останній рік покотився на 8%, а золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.
Ну, те що курс долярчика після нашої перемоги МОЖЕ бути як 29, так і 39(або й вище) - тут ніхто точно сказати не може, навіть напрямок його руху)) А от давайте повангуємо на цей місяць? До кінця цього місяця долярчик швидше піде у напрямку 33, чи все ж таки до 35? Які думки, панове?
п.с. А то військова зарплата в гривні підштовхує до думки про її конвертацію))
Правда, вчора лише дали "голу" зарплату, а з премією ще тормозять...
Ой+ написав:золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.
насколько я помню более менее рынок банковского золота стал цивилизованным в нашей стране не раньше 2000 до этого это были подвалы с цыганами и так себе бизнес самое удачное вложение мне лично удалось приумножить грубо всего в 3 раза в у.е. 33.60-33.80/34.20-34.40