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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9463946494659466
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mirax написав:Та при таких співвідношеннях процентів по депозитах, можна було намолотити стільки, що гривня чи не обійшла долар. Якщо не шарахатися з одної крайності в іншу при найменшому чиху.

Чисто теоретично намолитити можна було якраз найкраще при шараханнні перед чихом, але так як сьогодні в завтрашній день мало хто може роздивитись, а всілякі % зараз це жалюгідні сльози, то проблема хоча би часткового збереження гостра як ніколи. Ну а пасивний заробіток це взагалі надзадача.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Палата представників США у середу, 11 травня, ухвалила чотири законопроєкти, пов'язані із ситуацією в Україні, повідомляє видання The Hill.

Один з них спрямований на полегшення боргового тягаря України. Конгресмени запропонували американському міністру фінансів домагатися від представників США у міжнародних фінансових організаціях, включно з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, призупинення платежів з обслуговування боргу Україною та надання фінансової допомоги Україні на пільгових умовах.

Українське Міністерство фінансів неодноразово заявляло, що продовжить виконувати боргові зобов'язання, всупереч війні. Міністр Сергій Марченко вважає, що на найближчу перспективу Україна не матиме жодних проблем з обслуговуванням зовнішнього боргу.
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... nego-dolga
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:30

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  greenozon написав:Успіх
так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти
єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...?
в якій гео-локації (розкид великий)

1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс :mrgreen:
2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"!
Ну а локація мені цікава Львівська))

Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? :D
Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів? ;)
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:44

  Успіх написав:
  greenozon написав:Успіх
так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти
єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...?
в якій гео-локації (розкид великий)

1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс :mrgreen:
2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"!
Ну а локація мені цікава Львівська))

Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? :D
Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів? ;)

як тільки є вільна гривня - кувати,
але ти ж хочеш погратися в ловлю гострих ножів.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?


А Ви хіба не експерт? :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:06

За крок до перевороту думок!©

  Investor_K написав:
  Успіх написав:але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?


А Ви хіба не експерт? :D

Ні)) в мене просто є дар передбачення з незначною похибкою)) - але я його вирішив перевірити/зробити йому виклик!
Тож, якщо мій прогноз/бачення збудеться стосовно нашої перемоги/закінчення війни (вже в наступному місяці) - то в мене дар бачення - є!
А ні - то нема/це все ілюзія!

Тож, скоро побачимо - що і як!
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:12

  Успіх написав:
  greenozon написав:Успіх
так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти
єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...?
в якій гео-локації (розкид великий)

1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс :mrgreen:
2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"!
Ну а локація мені цікава Львівська))

Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? :D
Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів? ;)

Не експерт. ) Як на мене, ми зараз знаходимось в періоді квазістабільності, який може тривати кілька місяців. Ключове слово "квазі". Тобто, все може швидко і неочікувано змінюватись.
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