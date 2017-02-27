Mirax написав:Та при таких співвідношеннях процентів по депозитах, можна було намолотити стільки, що гривня чи не обійшла долар. Якщо не шарахатися з одної крайності в іншу при найменшому чиху.
Чисто теоретично намолитити можна було якраз найкраще при шараханнні перед чихом, але так як сьогодні в завтрашній день мало хто може роздивитись, а всілякі % зараз це жалюгідні сльози, то проблема хоча би часткового збереження гостра як ніколи. Ну а пасивний заробіток це взагалі надзадача.
Палата представників США у середу, 11 травня, ухвалила чотири законопроєкти, пов'язані із ситуацією в Україні, повідомляє видання The Hill.
Один з них спрямований на полегшення боргового тягаря України. Конгресмени запропонували американському міністру фінансів домагатися від представників США у міжнародних фінансових організаціях, включно з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, призупинення платежів з обслуговування боргу Україною та надання фінансової допомоги Україні на пільгових умовах.
Українське Міністерство фінансів неодноразово заявляло, що продовжить виконувати боргові зобов'язання, всупереч війні. Міністр Сергій Марченко вважає, що на найближчу перспективу Україна не матиме жодних проблем з обслуговуванням зовнішнього боргу. https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... nego-dolga
greenozon написав:Успіх так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...? в якій гео-локації (розкид великий)
1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс 2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"! Ну а локація мені цікава Львівська))
Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?
greenozon написав:Успіх так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...? в якій гео-локації (розкид великий)
1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс 2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"! Ну а локація мені цікава Львівська))
Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?
як тільки є вільна гривня - кувати, але ти ж хочеш погратися в ловлю гострих ножів.
Успіх написав:але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?
А Ви хіба не експерт?
Ні)) в мене просто є дар передбачення з незначною похибкою)) - але я його вирішив перевірити/зробити йому виклик! Тож, якщо мій прогноз/бачення збудеться стосовно нашої перемоги/закінчення війни (вже в наступному місяці) - то в мене дар бачення - є! А ні - то нема/це все ілюзія!
greenozon написав:Успіх так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...? в якій гео-локації (розкид великий)
1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс 2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"! Ну а локація мені цікава Львівська))
Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?
Не експерт. ) Як на мене, ми зараз знаходимось в періоді квазістабільності, який може тривати кілька місяців. Ключове слово "квазі". Тобто, все може швидко і неочікувано змінюватись.