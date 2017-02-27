greenozon написав:Успіх так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...? в якій гео-локації (розкид великий)
1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс 2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"! Ну а локація мені цікава Львівська))
Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?
як тільки є вільна гривня - купувати, але ти ж хочеш погратися в ловлю гострих ножів.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 тра, 2022 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?
А Ви хіба не експерт?
Ні)) в мене просто є дар передбачення з незначною похибкою)) - але я його вирішив перевірити/зробити йому виклик! Тож, якщо мій прогноз/бачення збудеться стосовно нашої перемоги/закінчення війни (вже в наступному місяці) - то в мене дар бачення - є! А ні - то нема/це все ілюзія!
greenozon написав:Успіх так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...? в якій гео-локації (розкид великий)
1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс 2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"! Ну а локація мені цікава Львівська))
Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?
Не експерт. ) Як на мене, ми зараз знаходимось в періоді квазістабільності, який може тривати кілька місяців. Ключове слово "квазі". Тобто, все може швидко і неочікувано змінюватись.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............12.05.2022..........13.05.2022 дата розрахунку..............11.05.2022...........12.05.2022 Євро.................................30,8537................30,4178...-1.41% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0398 (вчера 1.0547). Вчерашнее спокойствие было затишьем перед бурей.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.64 (вчера 103.60) Вернулись к избиению рекордов.
Доброго дня! Питання від новачка: які банки продають військові облігації на мінімальну суму (менше 100 тис грн)? І яка при цьому комісія? Цікавить також: чи можлива фізичною особою достроковий продаж Військових облігацій банку, в якому вони були придбані?
asteriks написав:Доброго дня! Питання від новачка: які банки продають військові облігації на мінімальну суму (менше 100 тис грн)? І яка при цьому комісія? Цікавить також: чи можлива фізичною особою достроковий продаж Військових облігацій банку, в якому вони були придбані?
Альфа и моно продают от одной облигации без комиссии. Покупка через мобилное приложение банка. Только гривна. Досрочно продать нельзя.