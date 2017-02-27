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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9464946594669467>
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:44

  Успіх написав:
  greenozon написав:Успіх
так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти
єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...?
в якій гео-локації (розкид великий)

1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс :mrgreen:
2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"!
Ну а локація мені цікава Львівська))

Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? :D
Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів? ;)

як тільки є вільна гривня - купувати,
але ти ж хочеш погратися в ловлю гострих ножів.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 тра, 2022 13:17, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?


А Ви хіба не експерт? :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:06

За крок до перевороту думок!©

  Investor_K написав:
  Успіх написав:але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?


А Ви хіба не експерт? :D

Ні)) в мене просто є дар передбачення з незначною похибкою)) - але я його вирішив перевірити/зробити йому виклик!
Тож, якщо мій прогноз/бачення збудеться стосовно нашої перемоги/закінчення війни (вже в наступному місяці) - то в мене дар бачення - є!
А ні - то нема/це все ілюзія!

Тож, скоро побачимо - що і як!
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:12

  Успіх написав:
  greenozon написав:Успіх
так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти
єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...?
в якій гео-локації (розкид великий)

1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс :mrgreen:
2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"!
Ну а локація мені цікава Львівська))

Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? :D
Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів? ;)

Не експерт. ) Як на мене, ми зараз знаходимось в періоді квазістабільності, який може тривати кілька місяців. Ключове слово "квазі". Тобто, все може швидко і неочікувано змінюватись.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  oleg49 написав:Як на мене, ми зараз знаходимось в періоді квазістабільності, який може тривати кілька місяців. Ключове слово "квазі". Тобто, все може швидко і неочікувано змінюватись.

І якщо зміниться - то НЕ на користь гривні, так?
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:26

Будет ли дефолт в Украине? Сможет ли мир отказаться от российской нефти? Что с курсом?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 14:32

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............12.05.2022..........13.05.2022
дата розрахунку..............11.05.2022...........12.05.2022
Євро.................................30,8537................30,4178...-1.41%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0398 (вчера 1.0547).
Вчерашнее спокойствие было затишьем перед бурей.

Индекс доллара DXY в 15-00 104.64 (вчера 103.60)
Вернулись к избиению рекордов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:52

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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:08

Доброго дня!
Питання від новачка:
які банки продають військові облігації на мінімальну суму (менше 100 тис грн)? І яка при цьому комісія?
Цікавить також: чи можлива фізичною особою достроковий продаж Військових облігацій банку, в якому вони були придбані?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:10

  asteriks написав:Доброго дня!
Питання від новачка:
які банки продають військові облігації на мінімальну суму (менше 100 тис грн)? І яка при цьому комісія?
Цікавить також: чи можлива фізичною особою достроковий продаж Військових облігацій банку, в якому вони були придбані?

Альфа и моно продают от одной облигации без комиссии.
Покупка через мобилное приложение банка.
Только гривна.
Досрочно продать нельзя.
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