не знаю кого вы обзывание экспертами, моё мнение за месяц ничего существенного не произойдет. Война входит в затяжную фазу.
Чуть позже (к осени) экономика к ней приспособится, фермеры научиться работать под обстрелами и т.д. у РФ закончатся ракеты и современное оружие.
К осени в Украину вернутся те, кто сидит в эвакуации, особенно те кого не кормят. Потихоньку заработают бизнесы и экономика в целом. Тогда же зашевелиться и валютный рынок. Пока что курс рисованный. Реальный может быть +/-5 грн в любую сторону.
С точки зрения нацбанка когда дают кредиты курс лучше держать повыше (30), а когда отдавать - пониже (26)