RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9464946594669467
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 05:56

  Успіх написав:Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця?
Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів
не знаю кого вы обзывание экспертами, моё мнение за месяц ничего существенного не произойдет. Война входит в затяжную фазу.

Чуть позже (к осени) экономика к ней приспособится, фермеры научиться работать под обстрелами и т.д. у РФ закончатся ракеты и современное оружие.

К осени в Украину вернутся те, кто сидит в эвакуации, особенно те кого не кормят. Потихоньку заработают бизнесы и экономика в целом. Тогда же зашевелиться и валютный рынок. Пока что курс рисованный. Реальный может быть +/-5 грн в любую сторону.

С точки зрения нацбанка когда дают кредиты курс лучше держать повыше (30), а когда отдавать - пониже (26)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12889
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2000 раз.
Подякували: 2844 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9464946594669467
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3050, 3051, 3052
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30510 28767965
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 тра, 2022 02:31
Tegularius
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1587 9797597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 тра, 2022 18:08
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22520843
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (685)
13.05.2022 05:49
Рынок ОВГЗ (3164)
13.05.2022 05:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.