не знаю кого вы обзывали здесь экспертами, я себя таковым не считаю,
моё мнение за месяц-два ничего существенного не произойдет. Война входит в затяжную фазу.
Позже (может к осени) экономика к ней приспособится, фермеры научатся работать под обстрелами а у РФ закончатся ракеты и современное оружие.
К осени в Украину вернутся те, кто сидит в эвакуации (особенно вернутся те кого не кормят). Потихоньку заработают бизнесы и экономика в целом. Тогда же зашевелится и валютный рынок.
А пока что курс рисованный. Реальный курс может быть -5 / +10грн т.е. полностью непредсказуемо. Этот кризис можно сравнить только с 90ми. Но тогда топливо было дешёвым.