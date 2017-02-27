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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9464946594669467
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 05:56

  Успіх написав:Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця?
Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів

  Успіх написав:Ваша думка цікава ще що-до наступного>>>

не знаю кого вы обзывали здесь экспертами, я себя таковым не считаю,

моё мнение за месяц-два ничего существенного не произойдет. Война входит в затяжную фазу.

Позже (может к осени) экономика к ней приспособится, фермеры научатся работать под обстрелами а у РФ закончатся ракеты и современное оружие.

К осени в Украину вернутся те, кто сидит в эвакуации (особенно вернутся те кого не кормят). Потихоньку заработают бизнесы и экономика в целом. Тогда же зашевелится и валютный рынок.

А пока что курс рисованный. Реальный курс может быть -5 / +10грн т.е. полностью непредсказуемо. Этот кризис можно сравнить только с 90ми. Но тогда топливо было дешёвым.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:27

greenozon Вот уже и триллионы появились,На горизонте замаячили Нью- Васюки.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:кого вы обзывали здесь экспертами, я себя таковым не считаю


Эксперты - это у кого наград больше чем у Леонида Ильича. Вот они и должны отрабатывать эти награды. :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:24

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:39

До-поки сонце сяє.... - надія є!)))©Все буде добре!©

  vitaliian написав:К осени в Украину вернутся те, кто сидит в эвакуации (особенно вернутся те кого не кормят). Потихоньку заработают бизнесы и экономика в целом. Тогда же зашевелится и валютный рынок

"Зашевелиться" - тобто/як саме? Вгору/вниз?
  vitaliian написав:А пока что курс рисованный. Реальный курс может быть -5 / +10грн т.е. полностью непредсказуемо. Этот кризис можно сравнить только с 90ми. Но тогда топливо было дешёвым

Ясненько... - то як прийде мені "премія"(а то прийшла тільки гола зарплата) - перекину дружині... - нехай купить 1-2К долярчиків :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:47

Боріс зашарив тему - https://interfax.com.ua/news/general/831857.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всім доборого дня!
Нагадую, що я писав про настане паритет долар-євро.
Вже мали мінімум 1,037. І це далеко не кінець. Залежність Європи від імпорту енергії матиме значний вплив на курс.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:53

  Denik написав:Всім доборого дня!
Нагадую, що я писав про настане паритет долар-євро.
Вже мали мінімум 1,037. І це далеко не кінець. Залежність Європи від імпорту енергії матиме значний вплив на курс.

вітаю з поверенням!
не хватає ваших думок які ви періодично викладали раніше
а саме - зернові для прикладу, їх є багато, урожай був хороший. але ворог блокує продаж цього ресурсу назовні, залізниця і автошляхи не вирішують задачу експорту, який це матиме наслідки і тд і тп
greenozon
 
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