Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 05:56
Успіх написав:
Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця?
Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів
Успіх написав:
Ваша думка цікава ще що-до наступного>>>
не знаю кого вы обзывали здесь экспертами, я себя таковым не считаю,
моё мнение за месяц-два ничего существенного не произойдет. Война входит в затяжную фазу.
Позже (может к осени) экономика к ней приспособится, фермеры научатся работать под обстрелами а у РФ закончатся ракеты и современное оружие.
К осени в Украину вернутся те, кто сидит в эвакуации (особенно вернутся те кого не кормят). Потихоньку заработают бизнесы и экономика в целом. Тогда же зашевелится и валютный рынок.
А пока что курс рисованный. Реальный курс может быть -5 / +10грн т.е. полностью непредсказуемо. Этот кризис можно сравнить только с 90ми. Но тогда топливо было дешёвым.
vitaliian
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:27
greenozon Вот уже и триллионы появились,На горизонте замаячили Нью- Васюки.
osya1964
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:24
vitaliian
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:39
vitaliian написав:
К осени в Украину вернутся те, кто сидит в эвакуации (особенно вернутся те кого не кормят). Потихоньку заработают бизнесы и экономика в целом.
Тогда же зашевелится и валютный рынок
"Зашевелиться" - тобто/як саме? Вгору/вниз?
vitaliian написав:
А пока что курс рисованный. Реальный курс может быть -5 / +10грн т.е. полностью непредсказуемо. Этот кризис можно сравнить только с 90ми. Но тогда топливо было дешёвым
Ясненько... - то як прийде мені "премія"(а то прийшла тільки гола зарплата) - перекину дружині... - нехай купить 1-2К долярчиків
Успіх
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:47
greenozon
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:24
Всім доборого дня!
Нагадую, що я писав про настане паритет долар-євро. Вже мали мінімум 1,037. І це далеко не кінець. Залежність Європи від імпорту енергії матиме значний вплив на курс.
Denik
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:53
Denik написав:
Всім доборого дня!
Нагадую, що я писав про настане паритет долар-євро.
Вже мали мінімум 1,037. І це далеко не кінець. Залежність Європи від імпорту енергії матиме значний вплив на курс.
вітаю з поверенням!
не хватає ваших думок які ви періодично викладали раніше
а саме - зернові для прикладу, їх є багато, урожай був хороший. але ворог блокує продаж цього ресурсу назовні, залізниця і автошляхи не вирішують задачу експорту, який це матиме наслідки і тд і тп
greenozon
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