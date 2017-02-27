Denik написав:Всім доборого дня! Нагадую, що я писав про настане паритет долар-євро. Вже мали мінімум 1,037. І це далеко не кінець. Залежність Європи від імпорту енергії матиме значний вплив на курс.
вітаю з поверенням! не хватає ваших думок які ви періодично викладали раніше а саме - зернові для прикладу, їх є багато, урожай був хороший. але ворог блокує продаж цього ресурсу назовні, залізниця і автошляхи не вирішують задачу експорту, який це матиме наслідки і тд і тп
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............13.05.2022..........16.05.2022 дата розрахунку..............12.05.2022...........13.05.2022 Євро.................................30,4178................30,3768...-0.13% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0383 (вчера 1.0398).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.73 (вчера 104.64)
НБУ вчера прикупил облигаций еще на 10 млрд. Это второй раз за неделю. Итоги подведем в понедельник, но похоже, что на этой неделе можно говорить о финансировании военных расходов за счет эмиссии.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............13.05.2022..........16.05.2022 дата розрахунку..............12.05.2022...........13.05.2022 Євро.................................30,4178................30,3768...-0.13% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0383 (вчера 1.0398).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.73 (вчера 104.64)
НБУ вчера прикупил облигаций еще на 10 млрд. Это второй раз за неделю. Итоги подведем в понедельник, но похоже, что на этой неделе можно говорить о финансировании военных расходов за счет эмиссии.
Долярчик. Для тебя. Я поддерживаю полностью написанное автором.