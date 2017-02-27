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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:45
А курс тем временем ползёт потихоньку к 35...
На чем рост?
Вроде ж нет особого негатива//)
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asti
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:52
asti Как старые добрые времена-ПЯТНИЦА!Все хотят переседеть выходные в долларе.
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lubarec
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:16
asti написав:
А курс тем временем ползёт потихоньку к 35...
На чем рост?
Вроде ж нет особого негатива//)
300т.тон палива зарезервовано для України. Скільки це? Півярда доларів?
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Hotab
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:16
Хмельницький 34.15 / 34.70
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baraka
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:17
Запорожье 34,45/35,08
❗️G7 виділить для України 30 мільярдів євро.
Україна зараз потребує щонайменше п'ять мільярдів євро на місяць, щоб функціонувати, пише Spiegel. Тому західні промислово розвинені країни обговорюють можливість надати нам солідну фінансову підтримку.
Востаннє редагувалось edvardd
в П'ят 13 тра, 2022 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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edvardd
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:21
edvardd написав:
❗️G7 виділить для України 30 мільярдів євро.
Україна зараз потребує щонайменше п'ять мільярдів євро на місяць, щоб функціонувати, пише Spiegel. Тому західні промислово розвинені країни обговорюють можливість надати нам солідну фінансову підтримку.
Ещё бы пару С-300 дали и пару десятков самолётов с ракетами и цены бы им не было
и НАТО бы не пришлось просчитывать как воевать в Литве, Латвии, Польше, Финляндии...
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stm
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Сер 04 тра, 2022 16:05
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