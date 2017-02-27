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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9466946794689469>
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:45

А курс тем временем ползёт потихоньку к 35...
На чем рост?
Вроде ж нет особого негатива//)
asti
 
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asti Как старые добрые времена-ПЯТНИЦА!Все хотят переседеть выходные в долларе.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:16

  asti написав:А курс тем временем ползёт потихоньку к 35...
На чем рост?
Вроде ж нет особого негатива//)

300т.тон палива зарезервовано для України. Скільки це? Півярда доларів?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:16

Хмельницький 34.15 / 34.70
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:17

Запорожье 34,45/35,08
❗️G7 виділить для України 30 мільярдів євро.
Україна зараз потребує щонайменше п'ять мільярдів євро на місяць, щоб функціонувати, пише Spiegel. Тому західні промислово розвинені країни обговорюють можливість надати нам солідну фінансову підтримку.
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 13 тра, 2022 15:21, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:21

  edvardd написав:❗️G7 виділить для України 30 мільярдів євро.
Україна зараз потребує щонайменше п'ять мільярдів євро на місяць, щоб функціонувати, пише Spiegel. Тому західні промислово розвинені країни обговорюють можливість надати нам солідну фінансову підтримку.

Ещё бы пару С-300 дали и пару десятков самолётов с ракетами и цены бы им не было :) и НАТО бы не пришлось просчитывать как воевать в Литве, Латвии, Польше, Финляндии...
stm
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  lubarec написав:asti Как старые добрые времена-ПЯТНИЦА!Все хотят переседеть выходные в долларе.
Выходит, у нас уже месяц только пятница?!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:21

  edvardd написав:Запорожье 34,45/35,08
❗️G7 виділить для України 30 мільярдів євро.
Україна зараз потребує щонайменше п'ять мільярдів євро на місяць, щоб функціонувати, пише Spiegel. Тому західні промислово розвинені країни обговорюють можливість надати нам солідну фінансову підтримку.


вы определитесь с глаголами :?: :roll:
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:24

  Moneta написав:
  edvardd написав:Запорожье 34,45/35,08
❗️G7 виділить для України 30 мільярдів євро.
Україна зараз потребує щонайменше п'ять мільярдів євро на місяць, щоб функціонувати, пише Spiegel. Тому західні промислово розвинені країни обговорюють можливість надати нам солідну фінансову підтримку.


вы определитесь с глаголами :?: :roll:

контрол ц, контрол в
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:А пока что курс рисованный. Реальный курс может быть -5 / +10грн т.е. полностью непредсказуемо. Этот кризис можно сравнить только с 90ми. Но тогда топливо было дешёвым.


курс как курс. через схематоз и откаты можно добыть по 29 у НБУ.
цена за схематоз +20%
цена для НБУ~$2.2 млрд из резервов/мес

чем больше будет восстанавливаться экономика, тем больше будет ехать импорта, тем больше расход резервов. экспорт пока что лежит на лопатках. весь 21й год продавали по форвардным контрактам, то-есть оплачивали поставки наперед. пока не поставят оплаченное - как продавать новую партию :?: быстро поставить не получится, все эти решения, типа возить зерно фурами, это как носить воду крышечками.

понятное дело, долго такая ситуация не продлится, вангую к осени начнут выравнивать торговый баланс. а по другому никак. все эти обещанные ярды во-первых неизвестно когда, во вторых, как они помогут балансу? ну деполюдям помогут, а экспортерам то как?

если айтишников долго трусить по 29, они перейдут на юсдт, и справятся с валютообменом без НБУ. там сейчас покупают по 35.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 13 тра, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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