А курс тем временем ползёт потихоньку к 35...
На чем рост?
Вроде ж нет особого негатива//)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:45
А курс тем временем ползёт потихоньку к 35...
На чем рост?
Вроде ж нет особого негатива//)
Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:52
asti Как старые добрые времена-ПЯТНИЦА!Все хотят переседеть выходные в долларе.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:16
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:17
Запорожье 34,45/35,08
❗️G7 виділить для України 30 мільярдів євро.
Україна зараз потребує щонайменше п'ять мільярдів євро на місяць, щоб функціонувати, пише Spiegel. Тому західні промислово розвинені країни обговорюють можливість надати нам солідну фінансову підтримку.
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 13 тра, 2022 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:21
Ещё бы пару С-300 дали и пару десятков самолётов с ракетами и цены бы им не было и НАТО бы не пришлось просчитывать как воевать в Литве, Латвии, Польше, Финляндии...
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:45
Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:21
вы определитесь с глаголами
Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:24
контрол ц, контрол в
Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
курс как курс. через схематоз и откаты можно добыть по 29 у НБУ.
цена за схематоз +20%
чем больше будет восстанавливаться экономика, тем больше будет ехать импорта, тем больше расход резервов. экспорт пока что лежит на лопатках. весь 21й год продавали по форвардным контрактам, то-есть оплачивали поставки наперед. пока не поставят оплаченное - как продавать новую партию быстро поставить не получится, все эти решения, типа возить зерно фурами, это как носить воду крышечками.
понятное дело, долго такая ситуация не продлится, вангую к осени начнут выравнивать торговый баланс. а по другому никак. все эти обещанные ярды во-первых неизвестно когда, во вторых, как они помогут балансу? ну деполюдям помогут, а экспортерам то как?
если айтишников долго трусить по 29, они перейдут на юсдт, и справятся с валютообменом без НБУ. там сейчас покупают по 35.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 13 тра, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Moneta, spekyliant7 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|