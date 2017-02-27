Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:34

vitaliian написав: А пока что курс рисованный. Реальный курс может быть -5 / +10грн т.е. полностью непредсказуемо. Этот кризис можно сравнить только с 90ми. Но тогда топливо было дешёвым. А пока что курс рисованный. Реальный курс может быть -5 / +10грн т.е. полностью непредсказуемо. Этот кризис можно сравнить только с 90ми. Но тогда топливо было дешёвым.

курс как курс. через схематоз и откаты можно добыть по 29 у НБУ.цена за схематоз +20%~$2.2 млрд из резервов/месчем больше будет восстанавливаться экономика, тем больше будет ехать импорта, тем больше расход резервов. экспорт пока что лежит на лопатках. весь 21й год продавали по форвардным контрактам, то-есть оплачивали поставки наперед. пока не поставят оплаченное - как продавать новую партиюбыстро поставить не получится, все эти решения, типа возить зерно фурами, это как носить воду крышечками.понятное дело, долго такая ситуация не продлится, вангую к осени начнут выравнивать торговый баланс. а по другому никак. все эти обещанные ярды во-первых неизвестно когда, во вторых, как они помогут балансу? ну деполюдям помогут, а экспортерам то как?если айтишников долго трусить по 29, они перейдут на юсдт, и справятся с валютообменом без НБУ. там сейчас покупают по 35.