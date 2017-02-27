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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:48
и как фоп с галеры перейдет со счета в банке на usdt? это же не самозанятые индусы
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wtf
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:52
wtf написав:
и как фоп с галеры перейдет со счета в банке на usdt? это же не самозанятые индусы
на пейонир например. с него на юсдт. а фоп закрыть
я пока так делать непланирую, но помню времена Леры-200. если они с фантомным курсом доведут до такого, то придется...
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:14
а как же дия сити и крупные галеры которые туда зашли? плюс позже расширили список видов деятельности которым туда можно также. с одной стороны они выигрывают за счет более низких налогов но сотрудники немного теряют на курсе. если какойто одиночка откроет пейонир или криптокошелек это не остановит резидентов дия от спонсирования банков
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wtf
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:06
Успіх написав:
Ну, те що курс долярчика після нашої перемоги МОЖЕ бути як 29, так і 39(або й вище) - тут ніхто точно сказати не може, навіть напрямок його руху))
А от давайте повангуємо на цей місяць?
До кінця цього місяця долярчик швидше піде у напрямку 33, чи все ж таки до 35?
Які думки, панове?
п.с.
А то військова зарплата в гривні підштовхує до думки про її конвертацію))
Правда, вчора лише дали "голу" зарплату, а з премією ще тормозять...
Отак - тільки подумав, а тут за день-два на 1грн курс хуякс!
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:10
Ну нічого...
Завтра знову їду туди, де курс ЗОВСІМ НІЧОГО НЕ ВАРТУЄ!!!
Де думки - ЗОВСІМ НЕ ПРО КУРС!!!
Тож - все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©
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