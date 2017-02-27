RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9466946794689469
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

и как фоп с галеры перейдет со счета в банке на usdt? это же не самозанятые индусы
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:52

  wtf написав:и как фоп с галеры перейдет со счета в банке на usdt? это же не самозанятые индусы


на пейонир например. с него на юсдт. а фоп закрыть :)

я пока так делать непланирую, но помню времена Леры-200. если они с фантомным курсом доведут до такого, то придется...
Moneta
 
Повідомлень: 2930
З нами з: 26.06.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а как же дия сити и крупные галеры которые туда зашли? плюс позже расширили список видов деятельности которым туда можно также. с одной стороны они выигрывают за счет более низких налогов но сотрудники немного теряют на курсе. если какойто одиночка откроет пейонир или криптокошелек это не остановит резидентов дия от спонсирования банков
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:06

Закон "підлості" - ЗАВЖДИ працює!)))

  Успіх написав:Ну, те що курс долярчика після нашої перемоги МОЖЕ бути як 29, так і 39(або й вище) - тут ніхто точно сказати не може, навіть напрямок його руху))
А от давайте повангуємо на цей місяць?
До кінця цього місяця долярчик швидше піде у напрямку 33, чи все ж таки до 35?
Які думки, панове?

п.с.
А то військова зарплата в гривні підштовхує до думки про її конвертацію))

Правда, вчора лише дали "голу" зарплату, а з премією ще тормозять...

Отак - тільки подумав, а тут за день-два на 1грн курс хуякс! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3286
З нами з: 18.03.21
Подякував: 116 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:10

За крок до перевороту думок©

Ну нічого...
Завтра знову їду туди, де курс ЗОВСІМ НІЧОГО НЕ ВАРТУЄ!!!
Де думки - ЗОВСІМ НЕ ПРО КУРС!!!

Тож - все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3286
З нами з: 18.03.21
Подякував: 116 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 9466946794689469
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3050, 3051, 3052
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30519 28828047
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 тра, 2022 16:58
Zebra
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1587 9826455
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 тра, 2022 18:08
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22520906
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2693)
13.05.2022 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.