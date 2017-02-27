а как же дия сити и крупные галеры которые туда зашли? плюс позже расширили список видов деятельности которым туда можно также. с одной стороны они выигрывают за счет более низких налогов но сотрудники немного теряют на курсе. если какойто одиночка откроет пейонир или криптокошелек это не остановит резидентов дия от спонсирования банков
по информации Национального банка Украины, за горячий военный март 2022 года средства на банковских счетах украинцев в целом даже выросли — более чем на 9%. А депозиты домашних хозяйств в гривне за тот же месяц выросли еще внушительнее — более чем на 14%, с 475 до 542 млн грн. Учитывая падение в крупнейших банках средних ставок по гривневым вкладам на 1,5–2% — до 4,5–6%, риски потери своих депозитов из-за банкротства банка сейчас невысоки. Тем более что государство в условиях войны гарантировало 100% возврат депозитов независимо от суммы вкладов.
людям, как и банкам, практически некуда тратить свои деньги. Потребительский рынок в условиях войны сжался до минимума. Люди покупают только еду и предметы первой необходимости. Непотраченные деньги оседают на банковских счетах.