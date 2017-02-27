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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9466946794689469
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

и как фоп с галеры перейдет со счета в банке на usdt? это же не самозанятые индусы
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:52

  wtf написав:и как фоп с галеры перейдет со счета в банке на usdt? это же не самозанятые индусы


на пейонир например. с него на юсдт. а фоп закрыть :)

я пока так делать непланирую, но помню времена Леры-200. если они с фантомным курсом доведут до такого, то придется...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а как же дия сити и крупные галеры которые туда зашли? плюс позже расширили список видов деятельности которым туда можно также. с одной стороны они выигрывают за счет более низких налогов но сотрудники немного теряют на курсе. если какойто одиночка откроет пейонир или криптокошелек это не остановит резидентов дия от спонсирования банков
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:10

За крок до перевороту думок©

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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:36

по информации Национального банка Украины, за горячий военный март 2022 года средства на банковских счетах украинцев в целом даже выросли — более чем на 9%. А депозиты домашних хозяйств в гривне за тот же месяц выросли еще внушительнее — более чем на 14%, с 475 до 542 млн грн. Учитывая падение в крупнейших банках средних ставок по гривневым вкладам на 1,5–2% — до 4,5–6%, риски потери своих депозитов из-за банкротства банка сейчас невысоки. Тем более что государство в условиях войны гарантировало 100% возврат депозитов независимо от суммы вкладов.

людям, как и банкам, практически некуда тратить свои деньги. Потребительский рынок в условиях войны сжался до минимума. Люди покупают только еду и предметы первой необходимости. Непотраченные деньги оседают на банковских счетах.

https://zn.ua/macrolevel/depozity-v-usl ... tavki.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:G7 виділить для України 30 мільярдів євро.
Україна зараз потребує щонайменше п'ять мільярдів євро на місяць, щоб функціонувати, пише Spiegel.


Близько п'яти мільярдів євро щомісяця витрачалося, наприклад, на виплати чиновникам чи пенсіонерам, які Україна не може виплатити самостійно.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/13/7345994/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все идет как по нотам,только конца не видно,это правда официальный курс, в реальности,все было по круче


https://net.dn.ua/money/stat.php?valute=12&year=2014
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 01:55

  vitaliian написав:
по информации Национального банка Украины, за горячий военный март 2022 года средства на банковских счетах украинцев в целом даже выросли — более чем на 9%. А депозиты домашних хозяйств в гривне за тот же месяц выросли еще внушительнее — более чем на 14%, с 475 до 542 млн грн. Учитывая падение в крупнейших банках средних ставок по гривневым вкладам на 1,5–2% — до 4,5–6%, риски потери своих депозитов из-за банкротства банка сейчас невысоки. Тем более что государство в условиях войны гарантировало 100% возврат депозитов независимо от суммы вкладов.

людям, как и банкам, практически некуда тратить свои деньги. Потребительский рынок в условиях войны сжался до минимума. Люди покупают только еду и предметы первой необходимости. Непотраченные деньги оседают на банковских счетах.

https://zn.ua/macrolevel/depozity-v-usl ... tavki.html


Мне интересно, за счет чего могли вырасти депозиты? Вы понимаете, что вы вбрасываете всякую непроверенную информацию. Уже несколько раз ловлю вас на фейках.
jerua
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