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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9467946894699470
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...


Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
jerua
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