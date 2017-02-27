RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9467946894699470
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...


Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
jerua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 831
З нами з: 28.01.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

jerua написав:
  edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...


Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
За даними НБУ, депозити населення в гривні в березні сильно виросли, в першу чергу виросли залишки на поточних рахунках і вклади до 1 року
В іноземній валюті виросли вклади на вимогу (і це не курсова різниця)
Тепер можете вибачитись перед форумчанами
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31427
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 7513 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:57

  jerua написав:
  edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...


Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.

раз человек так самоуверенно наезжает - очевидно, что сам цифры не проверяет.

НБУ показывает существенный рост гривневых депозитов от физиков - будем проверять отчеты НБУ? а причин может быть много.

основная причина тоже озвучена - сейчас людям спокойней держать деньги в банках, чем в стеклянных банках дома ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 29.09.19
Подякував: 318 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю причина досить банальна - ті, в кого доходи дозволяють мати заощадження, стали менше витрачати (і нема куди і якось не до того), валюту купувати стало складніше, то ж гривня просто лежить на рахунках або мартнується на короткострокових вкладах, от звідси й ріст за березень.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31427
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 7513 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 9467946894699470
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3052, 3053, 3054
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30530 28908724
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 11:23
Кучинелли
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1587 9865492
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 тра, 2022 18:08
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22521034
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.