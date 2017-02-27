|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:45
edvardd написав:
интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...
Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
-
jerua
-
-
- Повідомлень: 831
- З нами з: 28.01.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 тра, 2022 10:48
jerua написав: edvardd написав:
интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...
Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
За даними НБУ, депозити населення в гривні в березні сильно виросли, в першу чергу виросли залишки на поточних рахунках і вклади до 1 року
В іноземній валюті виросли вклади на вимогу (і це не курсова різниця)
Тепер можете вибачитись перед форумчанами
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31427
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1338 раз.
- Подякували: 7513 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Суб 14 тра, 2022 10:57
jerua написав: edvardd написав:
интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...
Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
раз человек так самоуверенно наезжает - очевидно, что сам цифры не проверяет.
НБУ показывает существенный рост гривневых депозитов от физиков - будем проверять отчеты НБУ? а причин может быть много.
основная причина тоже озвучена - сейчас людям спокойней держать деньги в банках, чем в стеклянных банках дома
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1966
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 656 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 тра, 2022 11:18
Думаю причина досить банальна - ті, в кого доходи дозволяють мати заощадження, стали менше витрачати (і нема куди і якось не до того), валюту купувати стало складніше, то ж гривня просто лежить на рахунках або мартнується на короткострокових вкладах, от звідси й ріст за березень.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31427
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1338 раз.
- Подякували: 7513 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30530
|28908724
|
|
|1587
|9865492
|
|
|7972
|22521034
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|