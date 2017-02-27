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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9467946894699470
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...


Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
jerua
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

jerua написав:
  edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...


Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
За даними НБУ, депозити населення в гривні в березні сильно виросли, в першу чергу виросли залишки на поточних рахунках і вклади до 1 року
В іноземній валюті виросли вклади на вимогу (і це не курсова різниця)
Тепер можете вибачитись перед форумчанами
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:57

  jerua написав:
  edvardd написав:интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...


Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.

раз человек так самоуверенно наезжает - очевидно, что сам цифры не проверяет.

НБУ показывает существенный рост гривневых депозитов от физиков - будем проверять отчеты НБУ? а причин может быть много.

основная причина тоже озвучена - сейчас людям спокойней держать деньги в банках, чем в стеклянных банках дома ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю причина досить банальна - ті, в кого доходи дозволяють мати заощадження, стали менше витрачати (і нема куди і якось не до того), валюту купувати стало складніше, то ж гривня просто лежить на рахунках або мартнується на короткострокових вкладах, от звідси й ріст за березень.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:05

Faceless в начале войны многие магазины перестали принимать карточки, я обналичил сбережения необходимые примерно на год жизни, потом с карточками наладилось и я вернул то что снял в феврале на счета. Таким образом невольно "поучаствовав" в росте. Если неудачно прилетит, кэш сгорит, лучше на счетах держать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:Faceless в начале войны многие магазины перестали принимать карточки, я обналичил сбережения необходимые примерно на год жизни, потом с карточками наладилось и я вернул то что снял в феврале на счета. Таким образом невольно "поучаствовав" в росте. Если неудачно прилетит, кэш сгорит, лучше на счетах держать.
Ну, можливо десь і так було, а в мене якраз протилежний досвід - я кеш мав тільки "на всяк випадок", але практично всі розрахунки (ну, крім базарів, де й так картки не шанують) були картками, мало того, деякі спеціально просили тільки картками розраховуватися, бо здачі немає, здавати виручку - проблема
Faceless
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  #<1 ... 9467946894699470
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