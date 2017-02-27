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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:45
edvardd написав:
интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...
Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
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jerua
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Додано: Суб 14 тра, 2022 10:48
jerua написав: edvardd написав:
интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...
Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
За даними НБУ, депозити населення в гривні в березні сильно виросли, в першу чергу виросли залишки на поточних рахунках і вклади до 1 року
В іноземній валюті виросли вклади на вимогу (і це не курсова різниця)
Тепер можете вибачитись перед форумчанами
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Faceless
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Додано: Суб 14 тра, 2022 10:57
jerua написав: edvardd написав:
интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...
Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
раз человек так самоуверенно наезжает - очевидно, что сам цифры не проверяет.
НБУ показывает существенный рост гривневых депозитов от физиков - будем проверять отчеты НБУ? а причин может быть много.
основная причина тоже озвучена - сейчас людям спокойней держать деньги в банках, чем в стеклянных банках дома
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Shaman
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:18
Думаю причина досить банальна - ті, в кого доходи дозволяють мати заощадження, стали менше витрачати (і нема куди і якось не до того), валюту купувати стало складніше, то ж гривня просто лежить на рахунках або мартнується на короткострокових вкладах, от звідси й ріст за березень.
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Faceless
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Додано: Суб 14 тра, 2022 12:05
Faceless в начале войны многие магазины перестали принимать карточки, я обналичил сбережения необходимые примерно на год жизни, потом с карточками наладилось и я вернул то что снял в феврале на счета. Таким образом невольно "поучаствовав" в росте. Если неудачно прилетит, кэш сгорит, лучше на счетах держать.
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vitaliian
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Додано: Суб 14 тра, 2022 12:44
vitaliian написав:Faceless в начале войны многие магазины перестали принимать карточки, я обналичил сбережения необходимые примерно на год жизни, потом с карточками наладилось и я вернул то что снял в феврале на счета. Таким образом невольно "поучаствовав" в росте. Если неудачно прилетит, кэш сгорит, лучше на счетах держать.
Ну, можливо десь і так було, а в мене якраз протилежний досвід - я кеш мав тільки "на всяк випадок", але практично всі розрахунки (ну, крім базарів, де й так картки не шанують) були картками, мало того, деякі спеціально просили тільки картками розраховуватися, бо здачі немає, здавати виручку - проблема
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Faceless
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:43
Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless в начале войны многие магазины перестали принимать карточки, я обналичил сбережения необходимые примерно на год жизни, потом с карточками наладилось и я вернул то что снял в феврале на счета. Таким образом невольно "поучаствовав" в росте. Если неудачно прилетит, кэш сгорит, лучше на счетах держать.
Ну, можливо десь і так було, а в мене якраз протилежний досвід - я кеш мав тільки "на всяк випадок", але практично всі розрахунки (ну, крім базарів, де й так картки не шанують) були картками, мало того, деякі спеціально просили тільки картками розраховуватися, бо здачі немає, здавати виручку - проблема
Насправді, ви обидва - праві
Я мав досвід, коли залишався в Чернігові, що тільки готівка і ніяк інакше. Бо, коли нема єлектрики, то який до біса термінал
Коли виїхав в безпечне місце, то був здивований тому, що було багато місць, де тільки картка і ніяк інакше
Але були місця, де тільки готівка
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pesikot
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Додано: Суб 14 тра, 2022 15:04
Faceless написав: jerua написав: edvardd написав:
интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...
Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
За даними НБУ, депозити населення в гривні в березні сильно виросли, в першу чергу виросли залишки на поточних рахунках і вклади до 1 року
В іноземній валюті виросли вклади на вимогу (і це не курсова різниця)
Тепер можете вибачитись перед форумчанами
Может на текущих счетах и увеличились. Действительно может быть связано с тем, что таким образом безопасней держать средства. Но по поводу депозитов - это странная и непонятная инфа. Возможно прирост и увеличился на вкладах на месяц. Но вклады на 3 и более месяцев мало кто открывает. Также деньги легче перевести за границу, меньше вопросов на таможне (возможно это и есть причина, т.к. выехало около 5 млн. человек). Прирост депо - очень спорный, тем более надо смотреть на отчеты НБУ за апрель и за май, думаю там картина по депо будет совсем другая.
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jerua
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Додано: Суб 14 тра, 2022 15:08
jerua написав: Faceless написав:
jerua написав:[quote="5433022:edvardd"]интересно-спросите в НБУ, или у автора статьи, чего на человека гнать...
Так это не первый раз инфа не проверенная этим человеком размещается. Надо просто включить логику и подумать: каким образом могло вырасти количество депозитов в условиях войны? Люди стали зарабатывать больше? Часть населения имигрировала вообще за границу. Более того, банки понизили процентные ставки в марте, что также не способствовало приросту депозитов. Это очевидный бред и деза.
За даними НБУ, депозити населення в гривні в березні сильно виросли, в першу чергу виросли залишки на поточних рахунках і вклади до 1 року
В іноземній валюті виросли вклади на вимогу (і це не курсова різниця)
Тепер можете вибачитись перед форумчанами
Может на текущих счетах и увеличились. Действительно может быть связано с тем, что таким образом безопасней держать средства. Но по поводу депозитов - это странная и непонятная инфа. Возможно прирост и увеличился на вкладах на месяц. Но вклады на 3 и более месяцев мало кто открывает. Также деньги легче перевести за границу, меньше вопросов на таможне (возможно это и есть причина, т.к. выехало около 5 млн. человек). Прирост депо - очень спорный, тем более надо смотреть на отчеты НБУ за апрель и за май, думаю там картина по депо будет совсем другая.[/quote]
У вас претензії до статистики НБУ? Збільшилися залишки загалом, структурно - збільшення за рахунок коштів на поточних і депозитах до року. І ріст суттєвий. Все є в офіційних джерелах.
Про "легше перевести за кордон" насмішило.
За квітень ще даних немає.
А ви б краще вибачились за ваші необґрунтовані наїзди перед іншими.
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Faceless
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